Candidi ma anche colorati, H&M realizza una collezione di abiti da sposa e accessori brilla all’insegna della semplicità.

Le tendenze degli abiti da sposa viaggiano verso dress romantici, boho chic, con dettagli voluminosi ma decisi a valorizzare una silhouette semplice ed essenziale: una sposa che sogna di essere una principessa ma senza troppi fronzoli o dettagli che distraggano troppo l’attenzione e sfiorino l’eccesso. Inseguendo queste tendenze H&M realizza così una collezione che privilegia la semplicità: tessuti lisci e morbidi nelle nuance bianco e.panna ma anche colorati per chi sogna delle nozze fuori dal coro. Ciò che conta è incontrare un modello che ci faccia sentire incantevoli in un momento indimenticabile.

H&M, gli abiti da sposa nella collezione 2022: i wedding dress bianchi e boho chic

Scollature profonde, abiti morbidi dall’effetto slipdress, tuniche satin da stringere in vita, H&M punta sul minimal ed essenziale mostrando un certo debole per le trasparenze floreali, che alleggeriscono anche il modello più principesco della collezione in tulle, il cui drappeggio dona all’abito anche dinamicità. Il prezzo è 249 euro, decisamente contenuto per un dress in tulle.

Se amate i modelli boho chic ma cercate un tocco più romantico e meno semplice, lo slip dress in crepe e dalla nuance color crema impreziosito da volant sulla parte superiore, sarà per voi un vero colpo di fulmine anche nel prezzo di 40 euro. La sontuosità e la sensualità della lingerie arriva anche nel guardaroba delle collezioni da sposa, di cui l’abito sottoveste in beige chiaro con dettagli floreali in pizzo ai fianchi ne è una raffinata sintesi. Il prezzo è di 69,99 euro.

Colorati, vivaci e volteggianti: l’abito da sposa si indossa anche colorato

Il meraviglioso abito fucsia indossato da Nicole Peltz realizzato esclusivamente per lei da Valentino è il la di cui avevamo bisogno per iniziare ad immaginare un abito da sposa diverso ed originale, un lusso che possiamo permetterci se la cerimonia sarà un rito civile in riva al mare o in una deliziosa location naturale.

Nella collezione H&M non mancano quindi modelli colorati che puntano su colori leggeri e pastello: un monospalla in corallo o uno slip dress viola chiaro annodato al petto, sono modelli delicatissimi nelle nuance più amate della stagione wedding 2022, con un prezzo che va dai 25 ai 30 euro. Rigoroso e bon ton il modello plissettato in chiffon nella nuance verde salvia al prezzo di 40 euro. Una collezione dai modelli fortemente versatili da poter senz’altro indossare anche dopo le nozze, disponibile all’acquisto online su sito di H&M.

