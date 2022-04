Difficile dire di no ad un paio di Converse. Ecco perché non c’è un’età giusta per indossare questo modello senza tempo.

Gioia pura da sempre indossarle per i bambini e per gli adolescenti, se alla soglia dei 30, 40 o 50 anni pensate che alle Converse dobbiate dire addio, sorridete perché questa bella notizia è per voi: le All Star Chuck Taylor non conoscono tempo e neppure età, si indossano sempre e comunque, quando, come e dove volete, proprio per ricordarci che la moda non conosce regole, limiti, tagli ed etichette. Indossare un paio di Converse quindi è un inno alla libertà e alla più sincera espressione del sé. E il segreto di questa loro eterna giovinezza è nella versatilità e semplicità di come riescano a stare magnificamente bene sotto un abito elegante così come abbinate ad un paio di jeans, abbinamento ormai iconografico del nostro immaginario fashion.

Come abbinare le Converse: i look da realizzare con vestiti casual e sartoriali

Nate nel 1917 le All Star Converse nascono come scarpe sportive, ideate dal cestista Chuck Taylor che aveva bisogno di una scarpa sportiva più comoda. Dai modelli a stivaletto a quelli che arrivano sotto la caviglia come una classica sneaker, passando per i modelli più sofisticati lanciati negli ultimi anni con il plateau e dalla suola seghettata, tutti possano incontrare nelle Converse il design della loro sneaker dei sogni.

Inoltre il loro design pulito, classico e minimal, ne fa un modello sportivo che davvero non conosce età, complice anche lo stile streetwear che permette ad un paio di Converse di sposarsi magnificamente con un abitino casual ma anche con un tailleur, un abbinamento che anche a 40 o a 50 anni è incredibilmente cool! E viaggiando verso un guardaroba elegante, anche l’abito sartoriale più strutturato o un trendy slipdress può abbinarsi ad un paio di Converse, firmando un look sporty chic così glam da non far invidia a nessuna scarpa con il tacco. I modelli bianchi e neri ad esempio possono essere perfetti per dare un colore chic al nostro look glam.

Jeans, minigonne, shorts: I look casual con le iconiche sneakers di Chuck Taylor

Le Converse da sempre fanno rima con jeans: bagni, pantapalazzo, momfit, a sigaretta, con i lembi sopra le Converse o da arrotolare per un effetto wilde, non c’è modello o lavaggio jeans che non si abbini magnificamente a queste sneakers, variatissime anche nei colori e nel design. Con la febbre anni ’90 di questa stagione i modelli glitter e Tie-dye sono quel dettaglio scintillante per dare luminosità anche ad un look semplice.

Con l’esplosione del look minigonna+croptop, se vogliamo dare un tocco ancora più originale a questo abbinamento, un paio di Converse possono rendere questo look molto american college, con la possibilità di personalizzarlo con il modello che preferito. E con l’avvicinarsi dell’estate non ci sarà combo più bella, comoda e sexy di un paio di All Star e shorts, da quelli più sexy a quelli più sportivi, oppure con un paio di pantaloncini ciclista, da indossare con un blazer, ridefinendo il nuovo sporty chic di questa stagione.

