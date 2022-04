Raso terra, con il tacco, in gomma o in pelle, le infradito promettono di essere il sandalo più comodo e pret a porter della stagione.

Quest’anno il sandalo Horan di Hermès che già inizia ad essere sfoggiato dalle fortunate influencer che vivono in luoghi esotici o da qualche celebrity in vacanza, avrà un acerrimo rivale: le infradito infatti tornano a dominare la scena, complice anche la Birkenstock mania a cui abbiamo assistito lo scorso anno. Dietro questa tendenza però c’è ormai una verità consolidata: più che belli si sognano un paio di sandali comodi, e le infradito in fin dei conti sono le più comode, quelle che d’estate abbiamo indossato da sempre sulle spiagge. In questo 2022 riscoprendo la moda anni ’90, le passerelle le hanno proposte in versione sandalo con tutti gli accorgimenti del caso per renderle super glam.

Infradito primavera/estate 2022: i modelli gioiello di Primadonna, i casual glitter di Hawaiana

I sandali infradito in realtà si sono sempre guadagnati un posto speciale nella nostra selezione di sandali per la bella stagione, soprattutto quelli gioiello, che quest’anno con rifiniture in camoscio, in pelle o similpelle, nelle nuance più pop di stagione – la triade blu, fucsia e verde domina – promettono di essere i più glamour. La collezione Primadonna, già disponibile online, è infatti la sintesi perfetta di come i sandali infradito puntino sull’effetto shine, per rendere i nostri look dai più casual ai più eleganti ultra luminosi, per vivere indimenticabili passeggiata in città qualsiasi sia la destinazione.

– Il time to shine arriva anche su quei modelli che amiamo indossare nella nostra vita in vacanza: parliamo delle flip flop, iconiche le Havaianas, comode e trendy, che non si abbinano solo con il copricostume ma sono perfette anche per le nostre serate estive, senza avere nulla da invidiare ai classici sandali.

Per quest’anno il marchio ha pensato a modelli dai dettagli brillanti e dall’effetto tie dye che ci faranno sentire delle sirenette approdate sulla terra con i colori scintillanti selezionati. Il modello con fiocco in simil pelle è quasi un peccato pensare di indossarlo solo al mare, quindi osate anche se resterete in città.

Sandali o flip flop: come abbinare le infradito secondo le passerelle

Con l’avvento dello streetwear la libertà di creare accostamenti originali e inimmaginabili è ormai un diktat che ci permette di rendere ancora più libero, personale e sorprendente il nostro look. Non abbiate quindi timore di indossare una flip flop abbinata ad una jumpsuit: in occasione di un party estivo, indossare una flip flip può essere senz’altro più confortevole e con i modelli che valorizzano anche i dettagli, potrete assicurarvi un look assolutamente glam.

– Jeans, pantacapri, pantapalazzo, sono i pantaloni perfetti da accostare ad una paio di infradito, meglio se con un po’ di zeppa o plateau così da slanciare ancora di più la figura, così come sono perfette nella loro semplicità abbinate ad abiti boho chic lunghissimi o gonne lunghe, come ci ha mostrato la passerella estiva di Chloé. Per un gioco di ironia però le infradito possono anche giocare al contrario, ingentilendo un look sportivo, come ci mostra Miu Miu che abbina ad una tuta vintage un modello silver super glam.

Riproduzione riservata © 2022 - DG