Il guardaroba della primavera 2022 è coloratissimo: il mix di nuance a contrasto è un diktat delle tendenze moda.

Due anni fa c’è tra le tendenze moda c’è stato il tie-dye e c’è ancora oggi: colori che si mixano, si sfumano, si evolvono in inaspettate forme geometriche – qualcuno ricorda quando Lizzie McGuire si divertiva per una manciata di puntate a bagnare teli bianchi in secchi pieni di colori liquidi e otteneva lenzuola fantasiosissime? -, una tendenza che oggi vivono con il color block. Questo stile che trae ispirazione dal mondo dell’arte, accosta colori a contrasto dando vita a look originalissimi e fantasiosi.

Tendenze moda 2022, look color block: cosa significa e come si ottiene

Come suggerisce lo stesso nome color block, questo look si realizza a blocchi di colore. Si può partire da un solo colore, da un outfit monocolore quindi, e giocare con tutte le sfumature del caso, dalle più scure alle più chiare. Oppure si può procedere per colori complementari, dai 2 ai 4, cercando di mantenere una certa armonia cromatica e non esagerare – un esempio è accostare celeste, verde scuro e verde chiaro – o ancora optare per un solo colore da abbinare ad una nuance della stessa luminosità.

Queste sono delle regole base, ma le strade della trendytudine sono davvero infinite: basti pensare alle coloratissime stampe Versace, così energiche, allegre e dal sapore estivo che si divertono a giocare con sfumature pastello e brillanti omaggiando un effetto psichedelico anni ’70, che viaggia tra il color block e il tie-dye. Da Versace a Dua Lipa, facendo pit stop tra i look elegantissimi di Victoria Beckham, il passo è davvero breve ma le ispirazioni molteplici.

Dua Lipa e Victoria Beckham in color block: i look inspo glam, pop e colorati

Tra le celebrity Dua Lipa, anima pop pura nella musica quanto nel suo guardaroba, gioca tantissimo con i look color block soprattutto nel tempo libero, puntando su colori luminosi, vitaminici e fluo, con una una certa predilezione per il verde, il fucsia e l’arancio. I look color block di Dua sono decisamente pop per enfatizzare il suo lato più ironico e spiritoso che ci riserva quando esce dal palco su Instagram. Nero, arancio e verde è un trittico che le vediamo indossare spesso e che in questa stagione è assolutamente trendy.

– Victoria Beckham, ex Posh Spice, l’anima elegante del gruppo, non rinuncia a rivedere lo stile color block in chiave elegante e ricercata: per lei prima ancora del colore c’è la scelta dei tessuti, pregiati come la seta, chiffon, che naturalmente influenza anche i colori del suo look, che saranno eleganti, brillanti e glam. Accostamenti delicati che ritroviamo anche nelle sue collezioni, che convivono con colori intensi, come il viola, il bordò e il rosso che spesso le abbiamo visto accostare.

