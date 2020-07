47 Ronin, il Giappone è in Europa: ecco le location del film con Keanu Reeves

Nel 2013 usciva nelle sale cinematografiche 47 Ronin, film con protagonista Keanu Reeves ambientato nel Giappone feudale: ecco le location.

Se qualcuno vi dicesse che il Giappone si trova in Europa probabilmente lo prendereste per pazzo. Ma nel mondo del cinema nulla è impossibile, è così che un film come 47 Ronin, ambientato proprio nel Giappone all’epoca feudale, è stato in realtà girato nel Vecchio Continente. Il film, diretto da Carl Rinsch, è uscito nelle sale cinematografiche nel 2013 ma non ha avuto un grande successo da parte di critica e pubblico, come dimostra anche il fatto che ai botteghini di tutto il mondo ha incassato circa 20 milioni di dollari in meno rispetto a quanto è costato. Vediamo però ora quali sono le location dove è stato girato il film.

47 Ronin: le location del film

Come abbiamo detto in precedenza, pur essendo ambientato in Giappone il film è stato girato in Europa. Il regista Carl Rinsch ha battuto il primo ciak di 47 Ronin il 14 marzo del 2001 in Ungheria, per la precisione nella capitale Budapest. E’ proprio nel paese magiaro che si son svolte, per oltre un mese di tempo, la maggior parte delle riprese.

KEANU REEVES

Dopo aver lasciato l’Ungheria, il regista, gli attori, le attrici e tutti gli addetti ai lavori si sono poi spostati agli Shepperton Studios di Londra dove hanno concluso le riprese del film.

47 Ronin: il cast del film

Il protagonista principale di 47 Ronin è Keanu Reeves che interpreta il ruolo di Kai, un ragazzo per metà giapponese e per metà inglese. Al fianco dell’attore americana, protagonista di tanti celebri film (tra cui anche quelli della trilogia di Matrix, Speed e Le riserve), troviamo diversi attori asiatici.

Hanno lavorato al film Hiroyuki Sanada, Cary-Hiroyuki Tagawa, Lou Shobasaki, Tadanobu Asano, Rinko Kikuchi, Jin Akanishi, Togo Igawa, Rick Genest, Min Tanaka e Rob Bottitta.

