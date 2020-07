Covid-19: ecco come cambiano le priorità delle donne dopo il lockdown

Da un lato c’è chi pensa al risparmio e dall’altro chi non rinuncia al divertimento e allo shopping.

Appuntamento dal parrucchiere, una capatina dall’estetista e ovviamente l’immancabile shopping da sola o con le amiche. Questi alcuni degli appuntamenti, improrogabili, che molte donne prima del lockdown aveva quotidianamente – o quasi – segnate in agenda. Con l’allentamento delle restrizioni, però, sembra che qualcosa sia cambiato e anche le priorità di molte persone si siano completamente ribaltate. Ma se da un lato c’è chi ha deciso di diventare una vera e propria risparmiatrice, dall’altro invece c’è chi non è proprio disposta a rinunciare alle vecchie abitudini.

Via il superfluo, sì al risparmio

Per oltre due mesi abbiamo dovuto rivedere tutte le nostre abitudini. Chiusi in casa, infatti, molte donne hanno avuto del tempo da dedicare alla loro famiglia, a sé stesse, e anche al risparmio.

Secondo quanto riportato da un forum britannico, Mumsnet, dedicato alla maternità in molte hanno deciso di limitare, una volta usciti dal lockdown i propri acquisti. Insomma via il superfluo per far posto alle cose davvero importanti.

Nella scala delle priorità di queste donne, infatti, spiccano i vestiti per bambini, al secondo posto il parrucchiere seguito dal make up e da prodotti dedicati alla cura del corpo.

Secondo un sondaggio portato avanti da un’altro sito, invece, Treatwel sembra che la scala delle priorità di alcune donne non sia affatto cambiato, anzi. Per alcune, infatti, restano importanti parrucchiere ed estetista, mentre in secondo piano ci sono le cene al ristorante e le uscite con gli amici.

Cosa desiderano le donne dopo il lockdown

Subito dopo la fine delle restrizioni sono state registrate davvero tantissime prenotazioni non solo per i saloni di parrucchieri ma anche per i centri estetici.

C’è voglia di normalità e di tornare nuovamente alle vecchie abitudini e molte hanno deciso di ricominciare dalla cura del proprio corpo.