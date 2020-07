Lo yoga diventa hi-tec: ecco il tappetino… con istruttore integrato!

Tappetino da yoga con istruttore integrato: è la novità hi-tec nel mondo dello yoga per allenarsi e rilassarsi senza necessità di allontanarsi da casa.

Rivoluzione nel mondo dello yoga: è in arrivo sul mercato un tappetino con istruttore integrato! Una novità molto intrigante che permette a chiunque di praticare una delle discipline più diffuse per rilassarsi, alleviare i dolori o semplicemente allenarsi direttamente in casa propria. Ma come funziona questo incredibile tappetino smart? Scopriamolo insieme.

Tappetino da yoga con istruttore

Il moderno tappetino con istruttore integrato si chiama Otari ed è stato ideato e prodotto negli Stati Uniti. Si tratta di un tappeto con incluso uno schermo e un braccio magnetico dotato di videocamera intelligente capace di tracciare i movimenti che eseguiamo durante l’allenamento.

Allenamento da casa

Attraverso lo schermo, dotato anche di due altoparlanti, è possibile seguire le sessioni di allenamento di alcuni famosi istruttori americani, scegliendo da un catalogo incluso oppure collegandosi in streaming in diretta con il proprio allenatore preferito grazie proprio alla videocamera.

Yoga: il tappetino tecnologico

L’intelligenza artificiale della videocamera è capace di rilevare la postura e tutti i movimenti da noi compiuti, registrando i dati all’interno di un’applicazione che ci informa sui progressi o gli eventuali passi indietro. Insomma, grazie ai dati e alla tecnologia sarà possibile svolgere sessioni di yoga intense e corrette anche stando semplicemente e comodamente nel proprio salotto di casa.

Otari è tra l’altro compatibile anche con ogni altro tipo di tappeto e può essere facilmente ripiegato. Una soluzione dunque non solo innovativa, ma anche molto comoda.

Al prezzo di 385 euro (compresi sei mesi di lezioni tramite l’app per iOS) è già possibile prenotare questo tappetino smart sul sito indiegogo, con consegne previste dal prossimo autunno. Per ora si tratta infatti di un prototipo, ma difficilmente una soluzione del genere rimarrà a lungo fuori dal mercato ufficiale.

