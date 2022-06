Ecco dove si trovano gli alberghi protagonisti della puntata di 4 Hotel in Sicilia: le location in Val di Noto.

Da quando ha iniziato a condurre 4 Hotel, Bruno Barbieri ha portato gli spettatori del programma in giro per l’Italia, alla scoperta di luoghi da sogno, perfetti per trascorrere una vacanza, da nord a sud della Penisola. Ma soprattutto ha fatto scoprire alcuni dei più bei hotel delle varie zone, esaltandone i pregi ma facendo anche scoprire qualche difetto. Nella prima puntata di 4 Hotel 2022, Bruno Barbieri vola in Sicilia, per la precisione in Val di Noto: è qui che si trovano le strutture degli albergatori protagonisti della puntata.

4 Hotel in Val di Noto: le location della puntata

Il primo albero protagonista della puntata di 4 Hotel 2022 è l’Hotel AD 1768 di Ragusa. La proprietaria è Giusy e la sua struttura si trova prprio in centro città, di fronte al celebre Duomo di Ragusa: all’AD 1768 passato e presente si mescolano, come dimostrano gli affreschi del ‘700 che si trovano al suo interno che si alternano alle opere d’arte moderna.

Reception hotel

Mariella è invece la direttrice dell’Algilà Ortigia Charme Hotel, un hotel a 4 stelle che si trova nel cuore dell’isola di Ortigia, a Siracusa. L’albergo si trova tra due palazzi vicino uno all’altro, tra questi c’è anche il Palazzo Bon Giovanni.

Il terzo albergo in gara il Boutique Hotel Caportigia, un hotel a 5 stelle nel cuore di Siracusa che è stato ricavato all’interno di un palazzo storico risalente ai primi anni del 1900. Il direttore della struttura è Roberto.

Il quarto e ultimo hotel nel quale alloggerà Bruno Barbieri in questa puntata di 4 Hotel in Val di Noto è l’Hotel Villa Giulia che si trova appena fuori Noto. Immerso nel verde, tra le vigne, gli ulivi e il mare dell’oasi naturalistica di Vendicari, è gestito da Annamaria.

