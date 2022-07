L’Arena di Verona ha ospitato Il Volo – Tributo a Ennio Morricone, il concerto in onore dell’indimenticabile compositore.

Il 6 luglio del 2020 ci lasciava Ennio Morricone, compositore e direttore d’orchestra che ha fatto la storia della musica e del cinema italiano: le sue colonne sonore sono entrate nella storia della settima arte e sono state molto apprezzate sia dal pubblico che dalla critica e dagli addetti lavori (come i vari premi vinti, tra cui due Oscar, dimostrano). A un anno dalla morte, per omaggiare il maestro Ennio Morricone, Il Volo è protagonista di un concerto tributo dall’Arena di Verona, un evento che apre anche la stagione estiva.

Dove vedere Il Volo – Tributo a Morricone in streaming e in TV

Il concerto de Il Volo in onore di Ennio Morricone è stato trasmesso anche in diretta TV per la prima volta sabato 5 giugno 2021 su Rai 1, ovviamente in prima serata a partire dalle ore 21.20 circa. Ma Rai 1 ha deciso di riproporlo in TV sabato 2 luglio 2022, sempre in prima serata a partire dalle ore 21.20 circa.

Ennio Morricone

Il concerto de Il Volo per il Tributo a Morricone in streaming può invece essere visto su RaiPlay, la piattaforma on demand gratuita della Rai. Sabato 2 luglio l’evento è trasmesso su RaiPlay in contemporanea con Rai 1 ma può essere visto anche in qualsiasi altro momento: basta collegarsi alla piattaforma da Smart TV, computer, tablet o smartphone per poterlo vedere.

Il tributo al compositore romano è trasmesso in diretta anche negli Stati Uniti, dove Ennio Morricone ha a lungo lavorato, dal network PBS: un chiaro segnare di come Ennio Morricone sia stato molto amato e apprezzato anche al di fuori dei confini italiani.

Concerto per Ennio Morricone: gli ospiti

Oltre a Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble (i tre cantanti de Il Volo), al concerto in onore di Ennio Morricone partecipano anche diversi altri protagonisti della musica e dello spettacolo italiano.

Tra gli ospiti che prendono parte all’evento ci sono infatti anche il Maestro Andrea Morricone e di Stefano Bollani, Salvatore Cascio, Laura Chiatti, Riccardo Cocciante, Marco Giallini e Andrea Griminelli. A dirigere l’orchestra è invece il Maestro Marcello Rota.

