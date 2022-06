Ecco dove vedere 4 Hotel in streaming e in TV: giovedì 30 giugno 2022 inizia la quinta edizione del programma di Bruno Barbieri.

Bruno Barbieri torna in TV con 4 Hotel 2022. Giovedì 30 giugno 2022 inizia la quinta stagione del programma in cui in ogni puntata quattro albergatori si sfidano ospitando per una notta lo chef e presentatore, oltre agli altri concorrenti. Il format è noto, ogni struttura verrà giudicata, con voti che vanno da 0 a 10, in base a 5 categorie: location, camera, colazione, servizi e prezzo. Il voto finale di Bruno Barbieri può però cambiare tutte le carte in tavola e sarà determinanti per decretare il vincitore di ogni puntata.

Dove vedere 4 Hotel 2022 in streaming e in TV

Ma dove vedere 4 Hotel 2022 in TV? A trasmettere le puntate di questa quinta edizione del programma è, in anteprima, Sky Uno: la prima puntata va in onda giovedì 30 giugno 2022 in prima serata a partire dalle ore 21.15 circa, le successive andranno in onda con cadenza settimanale sempre al giovedì sera. 4 Hotel 2022 si potrà poi successivamente vedere in chiaro anche su TV8.

Bruno Barbieri

E dove vedere 4 Hotel 2022 in streaming? Gli abbonati a Sky potranno utilizzato l’App Sky Go per vedere le puntate del programma di Bruno Barbieri dal computer, dal tablet o dallo smartphone. In alternativa si può vedere 4 Hotel 2022 in streaming su Now Tv, a cui si può accedere sempre da qualunque dispositivo connesso alla rete internet.

4 Hotel 2022: le puntate

Quante sono le puntate di 4 Hotel 2022? In questa edizione in onda in estate sono solamente 4 le puntate del programma condotto da Bruno Barbieri, ambientata in regione diversi d’Italia e che, come detto in precedenza, sono trasmesse a cadenza settimanale ogni giovedì sera.

