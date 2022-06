Bruno Barbieri conduce 4 Hotel 2022: la quinta edizione del programma in cui si sfidano gli albergatori di tutta Italia.

Torna uno dei programmi più amati e seguiti su Sky e su TV8: giovedì 30 giugno va infatti in onda la prima puntata di 4 Hotel 2022. Alla conduzione del programma, in cui gli albergatori di tutta Italia si sfidano di puntata in puntata (il format è simile a quello di 4 Ristoranti), è confermato anche per questa quinta edizione lo chef Bruno Barbieri, che dovrà giudicare le varie strutture in gioco in ogni puntata. Vediamo ora nel dettaglio cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova edizione del programma.

4 Hotel 2022: le puntate del programma di Bruno Barbieri

Per questa quinta edizione di 4 Hotel sono previste al momento solamente quattro puntate che vanno in onda a cadenza settimanale in TV. Il format del programma è sempre lo stesso: quattro albergatori metteranno a disposizione le camere dei propri hotel per una notte per Bruno Barbieri e gli altri tre concorrenti.

Bruno Barbieri

Il giorno successivo, dopo la colazione e il check-out, verranno dati dei voti da 0 a 10 su cinque categorie: location, camera, colazione, servizi e prezzo. Il voto di Bruno Barbieri può poi confermare o ribaltare il giudizio degli altri concorrenti.

La novità di questa edizione di 4 Hotel è che verrà data maggiore importanza rispetto al passato all’aspetto dell’ecosostenibilità, ovvero a quanto fa l’hotel dal punto di vista della gestione dei consumi e nell’ambito del riciclo.

4 Hotel 2022: quando va in onda

La prima puntata di 4 Hotel 2022 va in onda su Sky Uno giovedì 30 giugno 2022 in prima serata, a partire dalle ore 21.15.

Le altre tre puntate sono in programma, sempre su Sky Uno, giovedì 7 luglio, giovedì 14 luglio e giovedì 21 luglio 2022.

Riproduzione riservata © 2022 - DG