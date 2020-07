Anch’egli compositore come papà Ennio, Andrea Morricone ha firmato alcune splendide colonne sonore del cinema italiano: ecco cosa sappiamo di lui.

Andrea Morricone è un grande compositore di colonne sonore, oltre ad essere un talentuoso direttore d’orchestra. Seguendo le orme di suo padre, il famosissimo Ennio Morricone, ha dedicato l’intera sua carriera alla musica, raggiungendo importantissimi traguardi. Non molti sanno che, a differenza del genitore, ha una grande passione anche per alcuni generi musicali moderni. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Andrea Morricone, la biografia

Nato a Roma il 10 ottobre 1964, Andrea Morricone è il terzo figlio del grandissimo compositore Ennio Morricone e di sua moglie Maria Travia. È cresciuto con i due fratelli maggiori Marco e Alessandra e con l’ultimogenito di casa, Giovanni – che oggi è un famoso regista e sceneggiatore. I primi passi nel mondo della musica Andrea li ha compiuti sotto la guida del padre.

In seguito si è diplomato in Composizione e, successivamente, in Direzione d’orchestra presso il conservatorio di Santa Cecilia di Roma, lo stesso che ha dato i natali al genio di Ennio. Nel corso degli anni, Andrea si è dedicato a moltissimi impegni musicali: è stato, ad esempio, direttore artistico dell’Auditorium dell’Istituto Massimiliano Massimo, nella capitale, o ancora direttore dell’orchestra dell’Opera di Budapest.

Nel 1988 ha iniziato a comporre colonne sonore, dapprima assieme a suo padre: celebre è il loro lavoro per il film Nuovo Cinema Paradiso, capolavoro di Giuseppe Tornatore, per cui Andrea ha vinto un BAFTA. Dalla fine degli anni ’90, ha cominciato a lavorare come compositore di musiche per film da solo, e non più sotto l’egida di papà Ennio Morricone.

La vita privata di Andrea Morricone

Sulla sua vita privata, Andrea è sempre stato molto riservato. Sappiamo che è profondamente legato alla sua famiglia: è rimasto vicino al padre sino al suo ultimo respiro, quando nel 2020 si è spento a seguito di una brutta caduta che gli aveva causato la rottura del femore. Inoltre sappiamo che è stato sposato con l’attrice Alessia Patregnani, dalla quale ha divorziato nel 2014.

Insieme alla moglie, quando erano ancora sposati, Andrea ha vissuto tra Roma e Los Angeles. Ancora oggi viaggia molto per lavoro, ma è la capitale il luogo in cui affonda le sue radici e in cui torna ogni volta. Il suo profilo Instagram è ricco di splendide foto nelle quali ci racconta qualche dettaglio della sua quotidianità.

3 curiosità su Andrea Morricone

-Ha più volte rivelato di essere un grande appassionato di musica moderna, come il rap e l’elettronica.

-Con suo padre condivideva l’hobby degli scacchi.

-Ha lavorato a My Heart and I con Sting, raggiungendolo nel suo casolare in Toscana dove ha conosciuto molti altri grandi artisti – tra cui Madonna.

