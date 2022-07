Se volete sapere in anticipo cosa succede e chi muore in Stranger Things 4, parte 2, ecco le anticipazioni sulla serie TV.

I fan di Stranger Things hanno segnato da tempo sul calendario la data di venerdì 1 luglio 2022. Perché? Perché è il giorno dell’uscita dei due tanti attesi episodi finali della quarta stagione della serie TV: l’episodio 8, dal titolo Papà, e l’episodio 9, dal titolo Il piano. Ma c’è una domanda che molti dei fan della serie TV Netflix si stanno ponendo ancora prima di vedere le puntate finali: in Stranger Things 4, parte 2, chi muore? Se non volete spoiler non andate avanti a leggere questo articolo, se invece volete sapere qualche anticipazioni sul finale della serie TV allora non vi resta che proseguire con la lettura.

Stranger Things 4, parte 2: chi muore e chi no

Nell’ottavo episodio di Stranger Things 4 la scena clou è quella del combattimento tra i giovani protagonisti e Vecna: Eddie e Dustin decidono di non riattraversare il Sottosopra in modo da poter distrarre i mostri e permettere ai loro amici di portare avanti la missione.

Stranger Things 4

E proprio Eddie viene attaccato da una serie di mostri volanti che lo lasciano a terra in fin di vita, con le sole forze per salutare Dustin prima di esalare l’ultimo respiro. Quest’ultimo riesce invece ad uscire dal Sottosopra e ha raccontare quello che è successo definendo Eddie: “Un eroe”.

Eddie non è l’unico personaggio a morire, anche Max viene infatti uccisa da Vecna. Undici però, trovando la forza proprio dalla visione dell’amica deceduta, riesce a trovare la forza per battere Vecna e riportare in vita la stessa Max (per sapere se riuscirà a cavarsela bisognerà aspettare Stranger Things 5). Quest’ultima però resta in coma e non è detto che riesca a riprendersi. Alla fine di Stranger Things 4, parte 2, l’unico personaggio a essere effettivamente morto è quindi Eddie.

