L’Italia ha raggiunto il primato per la zucca più grande del mondo che arriva dalla toscana e pesa ben 1.226 chili.

In questi giorni, in piena stagione di zucche, si è tenuto il campionato dedicato a questo meraviglioso ortaggio.

A vincere il primato mondiale per la zucca più grande del mondo, tenutosi presso la festa dello Zuccone a Peccioli (Pisa), è stata l’Italia che attraverso Stefano Cutrupi ha presentato una zucca di ben 1226 chili.

Un vero e proprio record mondiale che ha vinto sul precedente, raggiunto nel 2016 dalla belga Mathias Willeminjins, con una zucca di 1.19050 chili.

La zucca più grande del mondo arriva dalla toscana

A vincere questo ambito premio è stato Stefano Cutrupi che per coronare il suo sogno ha coltivato la sua zucca gigante per circa 14 anni.

zucche

Il 39enne di Radda in Chianti, ha sempre detenuto il record nazionale grazie alle sue zucche. Arrivare a quello mondiale è stata quindi una gioia ancora più grande e per la quale non ha nascosto una certa commozione.

Come da lui stesso raccontato, le sue zucche sono tutte coltivate presso la fattoria Poggerino che si trova a Radda in Chianti e dove da anni unisce alla produzione del vino quella della coltivazione delle zucche, da lui tanto amate.

Per questa zucca così speciale, gli ci sono voluti ben 14 anni nei quali si è dovuto preoccupare di scegliere quella più adatta, di curarne le condizioni di crescita, il clima che la circondava e tanti altri particolari che hanno occupato il suo tempo. Un tempo ben speso visto il risultato più che soddisfacente.

La zucca più grande del mondo è già pronta per le esposizioni

Sebbene le zucche siano da sempre (sopratutto in questo periodo) l’ingrediente principale per ricette di ogni tipo, la più grande al mondo non sarà usata per la consumazione ma diventerà protagonista di diverse manifestazioni. Ad affiancarla ci saranno altre zucche, meno grandi ma comunque di grossa stazza che partiranno per prendere parte ad altre competizioni.

Intanto, si attende la giuria per stabilire e ufficializzare il record del mondo. Altro primato che donerà onore e soddisfazioni a Stefano Cutrupi.