Zelig on: anticipazioni, conduttori, comici, puntate e data d’inizio

Zelig on sbarca in tv con un’edizione che promette di rivoluzionare il mondo della comicità: ecco anticipazioni, conduttori e comici.

Zelig on, spin off dello storico show comico, sbarca in televisione con una veste diversa rispetto al passato, che vedrà sul palco sia volti già noti che artisti emergenti. La conduzione è affidata a un quartetto che promette bene, molto bene. Scopriamo le anticipazioni, i presentatori e gli ospiti che si esibiranno.

Zelig on: anticipazioni e conduttori

Su Italia 1 arriva la prima stagione di Zelig on, spin off dello storico show comico di Mediaset. Le anticipazioni ci dicono che saranno puntate esplosive, all’insegna della risata. D’altronde, i nomi dei conduttori promettono bene. A presentare i comici che saliranno sul palco di puntata in puntata abbiamo Paolo Ruffini e Lodovica Comello.

I presentatori non saranno soli, ma affiancati (anche se ipotizziamo incursioni esilaranti) dalla celebre coppia di Zelig Ale & Franz. Alessandro Besentini e Francesco Villa – questo il nome vero dei comici – mostreranno al grande pubblico pure il backstage del programma, immortalando momenti che solitamente restano privati e raccogliendo le emozioni degli artisti prima e dopo l’esibizione.

Il cast, composto da nuove proposte e da nomi già famosi, porterà in scena linguaggi e stili differenti e sperimenterà ‘codici’ della risata originali e freschi.

Zelig on: comici, data d’inizio e puntate

Alla prima edizione di Zelig on parteciperanno 50 comici, tra debuttanti e nomi celebri, con una significativa presenza femminile. I nuovi volti sono stati scelti in tutta Italia, grazie al lavoro di scouting svolto da Giancarlo Bozzo (papà di Zelig). In totale sono previste cinque puntate, la prima delle quali in onda su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity domenica 23 novembre 2025, a partire dalle ore 21:30.