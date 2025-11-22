Ecco a quanto ammonta il montepremi di Tu si que vales, il talent show di Canale 5 in cui si esibiscono artisti di ogni genere.

Se avete un talento particolare, non importa in quale ambita, il palco di Tu si que vales può essere quello giusto per potervi esprimerlo e mostrare la vostra abilità a un grande pubblico. Il programma di Canale 5, ogni anno, è una fucina di talenti e di artisti pronti a mettersi in gioco per mostrare le proprie abilità. E se vi dimostrate particolarmente bravi, avrete anche la possibilità di vincere il montepremi che c’è il palio. Come è noto, al termine di ogni puntata delle audizioni, viene scelto un finalista che tornerà a esibirsi nel corso della puntata finale dove proverà a diventare il campione della puntata.

Quanto guadagnano i concorrenti di Tu si que vales? Il montepremi del programma

Coloro che decidono di partecipare a Tu si que vales non ricevono un compenso ma per il vincitore del programma c’è in palio un ricco di montepremi: l’artista che verrà eletto campione di Tu si que vales si porta infatti a casa 100.000 euro in gettoni d’oro.

Sabrina Ferilli – www.donnaglamour.it

È solamente il vincitore o la vincitrice ad aggiudicarsi il ricco premio messo in palio, per gli altri finalisti del talent show non è invece previsto alcun tipo di premio in denaro ma solo la soddisfazione di essersi esibiti in prima TV su Canale 5, in uno dei programmi più seguiti sul principale canale televisivo del gruppo Mediaset.

Tu si que vales è comunque una vetrina importante per gli artisti che vogliono farsi conoscere dal grande pubblico.

Tu si que vales: i vincitori

I vincitori delle varie edizioni di Tu si que vales sono:

2014 – Claire Francisci e Alessio Bussi

2015 – Angelica Bongiovanni

2016 – Edson D’Alessandro

2017 – Sarah the Entertainer

2018 – Marcin Parzialek

2019 – Enrica Musto

2020 – Andrea Paris

2021 – Sadeck – Geometrie Variabile

2022 – Marco Mingardi

2023 – Samuele Palumbo

2024 – Matteo Fraziano