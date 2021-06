Le ciabatte di quest’estate 2021 conoscono un solo dictat: essere super trendy! Zara insieme ad Havaianas realizzano un’esclusiva mini capsule estiva!

Ciabatte con platform, zeppe, tacco, decorate con fiori e chi più ne ha più ne metta! E poi c’è l’essenzialità di un modello minimal ed evergreen, ma che ogni anno propone fantasie diverse senza cambiare design, mixando stili differenti: la capsule di flip flop Zara x Havaianas si preannuncia come una delle più trendy di quest’anno.

I modelli sono pochi ed essenziali, ma a renderle diverse dalle classiche Havaianas e a mettere in mostra il tocco Zara, sono i colori: delicati, raffinati, nuance pastello che ci permetteranno di indossarle al mare, assicurandoci quel giusto tocco chic per un look da aperitivo al volo al mare indossando un look più sofisticato.

Zara x Havaianas: due marchi fuoriclasse per una collezione flip flop ultra chic

Le immaginiamo già con pantaloncini corti, abbinate con i nostri bikini o indossate con abiti in boho style: la collezione di infradito realizzata da Zara e Havaianas unisce la classe di due marchi che hanno pensato con entusiasmo ad una capsule che fa del less is more il motto di quest’estate. Un progetto che ha entusiasmato entrambi le parti, e che non è detto possa prevedere un ampliamento della collezione.

“Creare dei modelli con Zara è stato un grande momento per il nostro marchio: allinearsi con uno dei nomi di spicco della moda e dare vita ai nostri primi prodotti realizzati insieme in tempo per quella che speriamo sarà un’estate epica per tutti”, ha spiegato in una nota Guillaume Prou, presidente di Havaianas Emeia. Un’estate che avrà i colori tenui di una rinnovata serenità, dai colori sereni e chic come i modelli creati per l’occasione.

Le infradito di gomma più famose al mondo non sono nuove a realizzare partership con marchi della grande distribuzione: Havaianas infatti già è entrata nei negozi Pull and Bear e Stradivarius, ma non si è fatta sfuggire neppure collaborazioni di alta moda, con Missoni e Valentino.

Dove acquistare i modelli infradito della nuova capsule Havaianas con Zara

Le ciabatte sono disponibili sul sito ufficiale di Zara e nei negozi del brand: attualmente i modelli rilasciati per questa mini capsule collection estiva sono due, uno più classico a tinta unita in rosa e crema ed un altro più frizzante e multicolor in giallo e viola, ma in nuance tenui. Il prezzo è di 22.95 euro.

I due modelli sono perfetti da spiaggia o in piscina, base e comode, la cui suola in gomma caratteristica delle Havaianas è da sempre garanzia di comodità. Le nuance più chiare rispetto alle classiche Havaianas che puntano su colori sgargianti, ci permettono di osare e di indossarle anche per un aperitivo al tramonto: d’altronde quest’anno la ciabatta non è da relegare solo alla casa, Chiara Ferragni docet, o in occasioni informali, e in vacanza qualche strappo alla regola con stile possiamo anche permettercelo!