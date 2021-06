La moda suggerisce e Chiara Ferragni risponde, così dalle passerelle ad uno degli ultimi post dell’influencer l’ultima delle tendenze moda dell’estate 2021 è il reggiseno, da indossare a vista come un top, solo o con camicia.

Il reggiseno è da sempre l’accessorio femminile più sexy e privè: dai modelli basic a quelli più sofisticati della lingerie che nascono con il doppio intento di sfoggiarli anche sotto una giacca oversize per un effetto non vedo – perfetto outfit da sera – è un dettaglio imprescindibile del nostro look underwear. Ma quest’anno, udite udite, il reggiseno è pronto a spopolare tra le tendenze moda dell’estate 2021.

Il reggiseno, andando oltre la sua natura underwear si trasforma in un top, sportivo, stile lingerie, minimal, non ci sono regole e da Chiara Ferragni ad una lunga lista di celebrity ispirate dalle passerelle, possiamo copiare e rubare trucchi per indossare i nostri summer reggiseni in bella vista.

Tendenze moda estate 2021: Chiara Ferragni punta sul reggiseno basic sotto la camicia

Curiosando nei post Instagram pubblicati da Chiara Ferragni, l’influencer in realtà sembra avere una certa passione per i nuovi reggiseni da indossare come top, e che molto probabilmente in quest’estate 2021 si contenderanno il titolo di accessorio summer trend dell’anno con i crop top, che attenzione non sono di certo spariti.

Così la Ferry gioca con reggiseni in bella vista di varie tipologie: dal basic lingerie in nero, che abbina ad una vita alta non troppo generosa – l’effetto tie dye Alberta Ferretti salta subito all’occhio – e ad una camicia, da portare sbottonata per osare, oppure ai modelli preppy in maglina, che abbinati ad un cardigan diventano anche un delizioso twin set.

Come per i crop top, questi top reggiseni prediligono i pantaloni a vita, che hanno il merito proprio di aver scatenato questa cropped mania, riportando in auge la moda anni ’90 dell’ombelico scoperto ma rivisitata lasciando che resti scoperto anche solo una parte del bacino. Le proposte dei brand e delle passerelle, piene di questa tendenza, ci mostrano insieme alle star quali modelli indossare e come abbinarli.

Reggiseni top 2021: i modelli e come indossarli, dalle passerelle alle celebrity

Tutte naturalmente parte dalle passerelle, dalle idee e dalle ispirazioni degli stilisti, che in questo caso hanno avuto la capacità di trasformare un capo underwear in un nuovo outfit da poter sfoggiare con gli abbinamenti adeguati, sia di giorno che di sera.

Ci sono i modelli super versatili in stile Dolce e Gabbana, con le loro stampe esotiche e vivaci, che richiamano le forme dei costumi degli anni ’50, sezionando il tessuto che richiama così le forme di un reggiseno che si trasforma in un top perfetto da indossare con un paio di shorts. Audacissimo invece il modello di Mugler, che incorpora il reggiseno a fascia minimal ad un body super cut out, un modello che ben si sposa con i jeans per un look sporty chic da riservare alla sera.

E tra le star non sono poche, soprattutto nel mondo della musica, che non resistono a questa tendenza top bra, a cominciare dalla romantica Taylor Swift, che si lascia incantare, e incanta anche noi, con un modello glitterato e con perline nello stile della più preziosa lingerie, senza dimenticare il favoloso modello pink Versace indossato da Dua Lipa ai Grammy’s. Modelli più sofisticati e glamour da riservare ad occasioni speciali, che quest’estate non mancheranno.