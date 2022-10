Halloween è anche questione di stile: Zara propone una capsule a tema di abiti e accessori dall’allure gotica e sofisticata

E se fossimo noi a cambiare il nostro look in vista di Halloween, osando con un trucco e un abbigliamento dark? Un mix and match customizzato che ci renderà squisitamente a tema sia ad una festa che ad una semplice uscita tra amici da vivere nel segno della festa più terrificante dell’anno. Questa è la proposta di Zara che in occasione di Halloween propone una serie di capi eleganti e raffinati in una palette di colori brillanti, scuri ed effervescenti. Una capsule dedicata che ci immerge nei meandri oscuri di questa attesa ricorrenza. D’altronde Halloween è anche questo: creatività, gioco e un pizzico di follia che possiamo esprimere in un dress code dal sapore gotico.

Zara: la capsule Halloween 2022 un mix di abiti e accessori gotici e glam

Immaginate di essere state scritturate per un film di Tim Burton e abbiate libera scelta di creare il vostro personaggio, a partire dal suo abbigliamento. Tra le righe è così che possiamo porci verso la nuova capsule collection ispirata ad Halloween, non sicuramente una selezione non convenzionale: non aspettatevi infatti t-shirt o capi con zucche, streghe e fantasmi, perché è la scelta dei tessuti e l’attenzione ai dettagli a rendere “halloweneschi” questi pezzi.

Si parte dal velluto, inserti lucidi sul blazer, abiti bicolor in nero e fucsia, maglie ricoperte di paillettes e sfrangiate, stivaletti lucidi in vernice: con un trucco ad hoc, sono pezzi che bastano a creare il vostro personaggio pronto a riversasi a festeggiare Halloween in città, ma senza dimenticare gli accessori che saranno il colpo d’occhio del vostro look: preziosi anelli in pietra trasparente a forma di ragno, choker con perline e strass dal gusto gotico vittoriano, glitter da indossare sul viso per enfatizzare lo sguardo.

E ancora una collezione in simil pelle che comprende mini dress bustier, blazer e un trench lungo con cintura, da illuminare con sandali gioiello e handbag luminose tempestate di strass. Il connubio vincente della collezione è anche il mix and match nero e argento, dal gusto stregonesco.

Come mixare capi e accessori della capsule: look ad inspo Halloween

Come mixare questi pezzi? Possiamo puntare su un look total black, abbinando al blazer in simil pelle il minidress bustier da indossare con stivaletti in vernice e naturalmente scegliere tra i bijoux a forma di ragno o di scorpione per dare un tocco luminoso al nostro look. O ancora scegliere il lungo abito nero in volant con orlo fucsia: con un paio di biker sarà il nostro personale look da strega, da completare naturalmente con il cappello.

Chi invece desidera sentirsi una strega più glam, una combo sexy e molto gothic chic è l’abito chemisier in pizzo dalla vestibiltà avvolgente da valorizzare con un body chain con ragno in strass, muffole in maglia con strass e sarete pronte per essere la nuova Malefica in versione city!

Riproduzione riservata © 2022 - DG