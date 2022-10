Tra le calzature icona dell’autunno il gommino mocassino di Tod’s è una garanzia e nell’estate 2023 anche le nuove Bubble Ballerina ci faranno sognare

Iconico, senza tempo e comodissimo, il Gommino mocassino di Tod’s è una delle scarpe che in autunno si rivela essere la calzatura ideale, soprattutto quando come di questi tempi un clima variabile ci impone di scegliere un abbigliamento a strati. Perché questo piccolo capolavoro dell’artigianalità Made in Italy che passa di generazione in generazione, può essere indossato con collant, calzini, calze o a piede nudo e farci sentire sempre bene, risolvendoci al volo i dubbi di look dall’ultimo minuto o il “cosa mi metto” dettato dalle variabili del meteo. E se questo autunno lo trascorriamo con ai piedi il nostro Gommino, Tod’s per l’estate 2023 ha presentato all’ultima Milano Fashion Week un’altra delle sue calzature di cui non potremo mai fare a meno.

Dal Gommino alla Bubble Ballerina, la nuova calzatura Tod’s Y2K

Non c’è maison o brand che non abbia fatto un tuffo nel suoi archivi per ripescare gli anni 2000, revisionare i suoi capi e accessori iconici e cavalcare l’onda del trend Y2K. Anche Tod’s l’ha fatto e la passerella estiva della MFW 2022 è stata il banco di prova per presentare l’alternativa al classico Gommino e che già sappiamo ci farà innamorare quest’estate.

Si chiama Bubble Ballerina, una raffinata calzatura in raso di seta stretta ai bordi da un fiocchetto che crea una leggere arricciatura e naturalmente impreziosita dai gommini, dal design già evidente rispetto al classi, che risalgono il retro della ballerina, quasi a incidere il marchio di fabbrica del brand italiano. Gialle, lilla, terra, morbide e preziose, le Bubble hanno rubato la scena in passerella, mostrando come queste scarpe desiderino essere guardate e dominare i look estivi.

Come indosseremo le Bubble Ballerine: i look in passerella

La sfilata primavera/estate 2023 di Tod’s è stata l’occasione per presentare la Bubble Ballerina, che ha tutte le carte in regola per diventare una delle scarpe basse must have della prossima estate, e mostrare come può essere abbinata. Un modello così luminoso dona eleganza ed un tocco di vivacità anche al look più classico e sofisticato: abiti chemisier in pelle, pantaloni morbidi e dritti, la sua versatilità permette di giocare dall’ office look, preferendo i colori neutri al look da sera a cui basta una calzatura luminosa per brillare.

Trench, blazer, gonne a tubino, le Bubble Ballerina conservano la versatilità e la praticità del mocassino Gommino ma donano vivacità ed un tocco di romanticismo ad un armadio femminile che ama mescolare capi dal taglio classico ad accessori che rendano il proprio look originale e mai convenzionale.

Riproduzione riservata © 2022 - DG