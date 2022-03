Zanzibar: quando andare in vacanza? Diamo uno sguardo al clima e vediamo qual è il periodo migliore e quale, invece, quello peggiore.

Zanzibar è una delle mete più desiderate di sempre. Situata a largo della Tanzania, offre un mare cristallino stupendo, con spiagge bianche dove distendersi a prendere il sole per ore e ore. Vediamo quando è consigliato andare in vacanza e qual è il periodo delle piogge, per cui sarebbe meglio restare a casa.

Zanzibar: quando andare in vacanza?

L’arcipelago di Zanzibar è formato da due isole maggiori, Unguja e Pemba, e da tante altre piccole isole. La maggior parte delle persone sceglie di soggiornare a Unguja, dove c’è maggior turismo, mentre quanti hanno il desiderio di una vacanza un po’ più selvaggia e decisamente più discreta optano per Pemba. Dalla barriera corallina alla foresta delle scimmie di Jozani, passando per le piantagioni di spezie e le tartarughe giganti di Prison Island: sono tantissime le attrazioni di questa località situata a largo della Tanzania. Prima di prenotare un viaggio, però, è consigliato dare uno sguardo al clima locale, specialmente alle piogge.

Per andare a Zanzibar il periodo migliore è il nostro inverno, quando le temperature possono arrivare a 30°C, specialmente nei mesi di gennaio e febbraio. Da giugno a ottobre, invece, il clima è secco e il caldo è meno aggressivo. Da evitare, invece, sono i periodi delle forti piogge tropicali, ovvero i mesi di marzo, aprile e maggio. Calcolate, infine, che l’acqua del mare è piacevole tutto l’anno: le temperature passano dai 26°C ad agosto ai 30°C ad aprile. Il clima di Zanzibar a dicembre, per quanti se lo stessero chiedendo, è l’ideale per una vacanza di fine anno.

Zanzibar: il clima

Avendo un clima tropicale, anche il periodo delle piogge a Zanzibar è mite. Questo si presenta due volte nell’arco dell’anno, precisamente tra novembre e dicembre e tra fine febbraio e maggio. Per quel che riguarda le temperature, la minima va dai 20°C di agosto ai 24°C di aprile, mentre le massime si attestano tra i 29°C e i 32°C. Infine, prendete in considerazione anche i venti: da novembre e marzo arrivano da nord, mentre da magio a ottobre da sud e da sud/est. Pertanto, se non amate troppo Eolo optate per località situate nella direzione opposta ai venti.

