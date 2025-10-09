X Factor: come partecipare tra il pubblico e dove si registra il talent

Come partecipare tra il pubblico a X Factor? Scopriamo tutte le modalità e dove bisogna recarsi per registrare le puntate.

Partecipare come pubblico a X Factor è un’esperienza entusiasmante, che permette di vedere da vicino i giudici e di ascoltare con le proprie orecchie i talenti che si esibiscono dalle audizioni alla finale, passando per i live show. Vediamo dove si registra il programma targato Sky e qual è l’iter per assistere alle puntate.

X Factor: come partecipare tra il pubblico?

Così come Amici, pure X Factor ha i suoi fan sfegatati. Di anno in anno, nel format di Sky si avvicendano voci bellissime, che magari non sfondano nel mondo della musica ma che riescono comunque a farsi strada in un settore pieno zeppo di concorrenza. Partecipare come pubblico è una bellissima esperienza, non solo per le esibizioni e la possibilità di vedere i giudici dal vivo, ma anche perché si ha la possibilità di entrare in uno studio dotato di strumentazioni tecnologiche super moderne.

Fin dal suo debutto sul piccolo schermo, X Factor è suddiviso in tre fasi: le audizioni, i live show e la finale. In tutti i momenti, è sempre prevista la presenza del pubblico. Generalmente, Sky apre ogni anno le candidature tramite il sito ufficiale del programma. Non bisogna fare altro che iscriversi compilando l’apposito modulo e attendere l’esito della domanda.

Nel momento in cui si viene accettati come pubblico, arriva una conferma con tutte le indicazioni per accedere allo studio di registrazione di X Factor.

Dove si registra X Factor?

Dal 2011, ossia da quando X Factor è entrato a far parte della grande famiglia di Sky, le puntate si registrano presso l’Allianz Cloud di Milano, situato in Piazza Carlo Stuparich 1. Raggiungerlo è semplicissimo, visto che si trova in zona Lotto, dove c’è sia la fermata della metro M5 che diverse tappe degli autobus di linea.