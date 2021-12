Stasera, 2 dicembre, andrà in onda su Sky Uno la semifinale di X Factor, il talent show musicale arrivato anche quest’anno agli sgoccioli. Ecco cosa succederà sul palco.

Arriva su Sky Uno il sesto live di X Factor, il talent show musicale più seguito in Italia che stasera, 2 dicembre, è arrivato alla semifinale.

Sono solo cinque gli artisti rimasti in gara, Baltimora, Bengala Fire, Erio, Fellow e gIANMARIA, che questa sera si contendono il posto in finale, a un passo dal traguardo tanto ambito. Non solo una gara tra gli artisti, ma anche tra i quattro giudici, Emma Marrone, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika.

Solo Manuel Agnelli è arrivato in semifinale con due concorrenti, la band dei Bengala Fire ed Erio, mentre tutti gli altri si contendono il titolo con solo un concorrente nella propria squadra.

Le anticipazioni di stasera

Durante il sesto live di X Factor, in onda stasera 2 dicembre, il pubblico assisterà a cinque duetti. I concorrenti in gara, infatti, si esibiranno insieme a un artista famoso, per delle performance sorprendenti sul palco.

I Bengala Fire saranno accompagnati da Motta, vincitore in due diverse occasioni della Targa Tenco, nel 2016 come miglior opera prima e nel 2018 come miglior disco in assoluto. Eseguiranno il pezzo Del Tempo Che Passa La Felicità di Motta. Con Erio ci sarà La Rappresentante di Lista (la cantante Veronica Lucchesi e il polistrumentista Dario Mangiaracina). Insieme canteranno Amare, uno dei brani più amati dell’ultimo Festival di Sanremo.

Baltimora dietterà con Fulminacci, artista di rottura, spiazzante per la sua versatilità e per la sua brillantezza, vincitore della Targa Tenco 2019 per la categoria Opera Prima con l’album La Vita Veramente; i due canteranno il brano Resistenza.

Fellow avrà al suo fianco Benjamin Clementine, uno degli artisti più avvincenti e unici degli ultimi tempi il cui primo disco At Least For Now è stato insignito del prestigioso Mercury Prize nel Regno Unito nel 2015, per cantare assieme I Won’t Complain.

Infine, gIANMARIA duetterà con Samuele Bersani, tra i più importanti cantautori italiani, con una carriera costellata di riconoscimenti da parte di pubblico e critica, cinque volte vincitore della Targa Tenco, l’ultima delle quali nell’edizione di quest’anno per il suo disco Cinema Samuele. Insieme canteranno Spaccacuore.

Ci sarà poi la seconda manche dove i cinque artisti canteranno le cover preparate durante la settimana, al termine della quale i giudici decideranno chi arriverò in finale.

Sul palco, poi canterà anche Manuel Agnelli, frontman degli Afterhours che presenta La profondità degli abissi, brano in arrivo sulle piattaforme digitali da oggi e contenuto nella colonna sonora di Diabolik, film a breve nei cinema.

