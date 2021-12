Torna stasera 2 dicembre il programma d’informazione Diritto e Rovescio, in onda su Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio. Tutte le anticipazioni della puntata.

Giovedì 2 dicembre 2021 su Rete 4 torna Paolo Del Debbio, con il suo appuntamento settimanale: torna il talk politico e d’attualità Dritto e Rovescio che andrà in onda alle 21:25.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Con l’avvicinarsi del Natale, nella puntata di stasera si parlerà dell’entrata in vigore del super green pass, della variante Omicron e continua con un nuovo servizio l’inchiesta sul racket delle occupazioni abusive.

Ospite di Paolo Del Debbio a Diritto e Rovescio, questa sera 2 dicembre, sarà il ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini. Verranno affrontati tanti temi durante la puntata: dal passaggio di alcune Regioni in zona gialla per l’aumento dei contagi e delle ospedalizzazioni; all’ipotesi di obbligo vaccinale, fino alle preoccupazioni economiche per il crescere dell’inflazione e del costo della vita.

Ancora in tema Covid-19, ampio spazio alla vaccinazione per i bambini dai 5 agli 11 anni, che prenderà il via a fine mese, e alla variante Omicron, con i relativi problemi di gestione sanitaria legata anche agli sbarchi.

Nel corso della serata, un approfondimento sarà dedicato all’imminente entrata in vigore del super green pass: il ministro degli Interni Luciana Lamorgese e i prefetti hanno annunciato controlli più serrati per i trasgressori, che rischieranno multe dai 400 ai 1000 euro.

Infine, con nuovi documenti e testimonianze inedite, si tornerà a parlare del vero e proprio racket dietro all’occupazione di case popolari e dei problemi di integrazione di alcune comunità nomadi che nessuna politica di accoglienza pare essere riuscita a risolvere.

Riproduzione riservata © 2021 - DG