Isabella Ricci, dama di Uomini e Donne Over, ha deciso di uscire dal programma facendo la sua scelta: ecco chi ha deciso di portare con sé fuori dalla trasmissione.

Isabella Ricci ha deciso di lasciare Uomini e Donne Over, ma non lo farà di certo da sola: la dama del programma ha scelto il suo compagno da conoscere lontano dalle telecamere.

Il prescelto è Fabio Mantovani, come ha annunciato Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram. La puntata, infatti, non è ancora andata in onda, ma Pugnaloni ha svelato le anticipazioni, ovvero che Isabella andrà via.

Nonostante questa stagione non fosse iniziata nel migliore dei modi per lei, Isabella Ricci, acerrima nemica di Gemma Galgani, ha nutrito un forte interesse per Fabio, sceso appositamente per corteggiare lei. Certo, non è stata avventata, ma ha aspettato un po’ per conoscerlo prima di decidere e di fare la sua scelta.

Isabella, infatti, da qualche settimana diceva di essere molto coinvolta da Fabio e aveva dichiarato che se la conoscenza fosse proseguita così, avrebbe abbandonato lo studio. Così ha fatto l’elegante protagonista di Uomini e Donne, che ora tenterà di vivere la sua storia d’amore lontano dalle telecamere. Come andrà a finire tra lei e Fabio?

