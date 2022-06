Non tutti lo sanno ma le fragole con la panna sono l’official food del torneo di Wimbledon. Scopriamo perché e come sono nate.

In questi giorni è iniziato l’annuale torneo di Wimbledon. Un momento tanto atteso che, oltre alle gare è noto per il dress code total white praticamente d’obbligo e per il cibo ufficiale che è rappresentato dalle fragole con la panna. Una vera delizia che nella sua semplicità racchiude anche una storia interessante. Scopriamo quale!

Ecco come le fragole sono diventate protagoniste di Wimbledon

Il torneo di Wimbledon, nato nel 1877 vanta una particolarità fin dalla sua prima (e ai tempi sconosciutissima) edizione.

fragole con panna montata

Sembra infatti che abbia sempre avuto come cibo ufficiale le fragole con la panna. Ciò è dovuto al fatto che il torneo si celebra sempre all’inizio dell’estate che, come tutti sappiamo, è anche periodo di fragole. Grazie alla loro freschezza, alle proprietà benefiche e alla combinazione ultra dolce a cui si arriva con l’aggiunta della panna, questo dolce semplice e al contempo sofisticato fu così apprezzato fin dal primo anno da diventare il cibo ufficiale del torneo.

Ad oggi, in aggiunta è stato inserito anche il Pimm’s, un drink a base di ginger ale, frutta e foglie di mente che si usa bere proprio mentre si gustano le fragole con panna.

Com’è nato l’abbinamento delle fragole con panna

Risalire alla prima apparizione delle fragole con panna non è semplicissimo. Tuttavia, la maggior parte delle fonti portano al Cardinale Wolsey.

Si dice, infatti, che nel 1509, durante un banchetto, egli ebbe la curiosa idea di mescolare insieme i due ingredienti ottenendo così un dolce facilissimo da realizzare e al contempo in grado di conquistare sempre tutti. Un dolce che secoli dopo è ancora in voga e risulta essere molto apprezzato anche a bordo campo. Basta pensare che il successo di questo official food è tale che ogni anno, solo per il torneo se ne consumano almeno 28mila kg e che vanno via anche 8mila litri di panna.

Un vero successo che contribuisce sicuramente a rendere ancor più particolare il famoso torneo di tennis. Torneo che ogni anno conquista milioni di spettatori in tutto il mondo che attendo di vederlo dal vivo o in tv.

