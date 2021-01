Festeggiamo il compleanno di Wikipedia, che nel 2021 compie vent’anni, scoprendo quali sono state le voci più consultate nel 2020.

Il 15 gennaio 2001 nasceva ufficialmente Wikipedia, l’enciclopedia collettiva più utilizzata sul web. Nata da una costola di Nupedia per iniziativa di Jimmy Wales e Larry Sanger, si è sempr eposta l’obiettivo di organizzare la conoscenza umana secondo un modello condiviso, confidando esclusivamente sulle donazioni dei privati, senza pubblicità e senza scopo di lucro. Un’idea rivoluzionaria che ha trasformato per sempre anche le nostre vite. Per celebrare questo anniversario, scopriamo quali sono state voci più consultate nel 2020.

Wikipedia compie vent’anni

Un’enciclopedia libera e condivisa, un aggregatore di cultura che punta all’onniscienza, a un sapere il più possibile completo. Questa la mission che Wikipedia si è posta fin dall’inizio. E in questi venti anni è cresciuta a dismisura, grazie anche al lavoro di Wikimedia, fondazione parallela con sede a San Francisco che organizza e gestisce il lavoro a livello informatico e strategico.

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/illustrations/wikipedia-libri-enciclopedia-temi-1802614/

La cosa straordinaria è che, in tutto questo, nessuno paga o viene pagato. Perché alla base di tutto c’è la libertà. Su Wikipedia chiunque può intervenire, chiunque può aggiungere, sottrarre, contestare, correggere, in maniera assolutamente gratuita. E qui sta il portato rivoluzionario di questo progetto che, al di là delle inevitabili imperfezioni, continua ad essere un punto di riferimento per tutto il mondo. Italia compresa. Nel nostro paese infatti, dall’anno di esordio il sito occupa sempre la top 5 dei più visitati in assoluto nel nostro paese. Ma cosa cerchiamo in particolare noi italiani?

Le voci di Wikipedia più cercate nel 2020

Nel 2020 appena concluso, le nostre ricerche sono state molto varie. Al primo posto a sorpresa c’è stata la Rai, con 8 milioni di visualizzazioni, il doppio rispetto all’influenza spagnola, seconda voce in classifica. Completa il podio, con 3,9 milioni di views, la voce relativa a Diego Armando Maradona, il più grande calciatore di tutti i tempi, scomparso il 25 novembre 2020. A parimerito c’è però La casa di carta, la serie spagnola più amata di Netflix.

3,4 milioni di visualizzazioni per la voce relativa al nostro paese, l’Italia, davanti a un altro grande dello sport scomparso nel 2020: Kobe Bryant (3,1 milioni di views). Poco sopra i 3 milioni anche il grande protagonista della scena politica italiana nel 2020, Giuseppe Conte. Il premier si posiziona davanti alla pagina dedicata al Coronavirus, o meglio all’orthocoronavirinae. A sorpresa al nono posto, con 2,9 milioni di visualizzazioni, la regina Elisabetta II, mentre chiude la top ten Cristiano Ronaldo, con 2,4 milioni di letture.

