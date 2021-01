Una parola in gergo che identifica una particolare valigetta che può solo avere il Presidente degli Stati Uniti: cos’è e cosa significa Nuclear Football.

Nuclear Football non è lo sport “nucleare”, ma una parola in gergo che denota una particolare valigetta nera, dove sono contenuti i codici delle testate nucleari degli Stati Uniti, che solo il Presidente in carica può detenere, o almeno che lo accompagna in ogni suo spostamento nella Casa Bianca, grazie a un militare che lo segue sempre. Ma come mai si dice proprio in questo modo? Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere!

Origine : dal gergo della politica statunitense.

: dal gergo della politica statunitense. Quando viene usato : per identificare la valigetta con i codici nucelari.

: per identificare la valigetta con i codici nucelari. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: Stati Uniti (e poi in tutto il mondo).

L’origine del termine Nuclear Football

Nuclear Football, come abbiamo detto, è la valigetta nera in cui sono contenuti i codici per lanciare le testate nucleari americane in caso di attacco nemico. Viene anche detta “cartella di emergenza del presidente”.

L’origine è legata alla Guerra Fredda, più precisamente venne creata per volontà del Presidente J. F. Kennedy in merito alla crisi dei missili cubani. La paura era che i sovietici potessero utilizzare le loro testate nucleari: si trattava quindi di una forma di sicurezza massima.

Come mai venne chiamata Football? Il piano di guerra nucleare era stato denominato Dropkick, che è anche un particolare tipo di calcio che si utilizza in sport come il football americano e il rugby.

Cosa contiene il Nuclear Football?

Molti si chiedono cosa ci sia all’interno della Nuclear Football, ma a chiarire ogni dubbio ci ha pensato Bill Guley, direttore dell’ufficio militare della Casa Bianca, nel 1980. Il contenuto è quanto segue:

-Il Black Book, ovvero un libro nero di 75 pagine, dove sono segnati (in rosso) le istruzioni e le opzioni per l’attacco nucleare.

-Una lista dei luoghi sicuri in cui si può trasferire il presidente, che si trova su un altro libro.

-Un’altra lista di istruzioni, contenute in una cartella di 8 o 10 pagine, che spiegano come attivare il sistema radiotelevisivo di emergenza.

Esempi d’uso

Per fare alcuni esempi d’uso, ecco alcune frasi estrapolate dai giornale che raccontano il mancato passaggio della valigetta da Donald Trump e Joe Biden, il 21 gennaio 2021, il giorno dell’Inauguration Day.

“Il cosiddetto “Nuclear Football” sarà con l’aereo che porterà in Florida il non ancora ex presidente, ma ci sarà un’altra valigetta accanto al nuovo presidente” da La Voce di New York del 19 gennaio 2021.

“Here’s How Trump Will Pass the Nuclear Football to Biden” da Popularmechanics.com del 20 gennaio 2021.