Un nuovo aggiornamento di Whatsapp impedirà gli screenshot, ma non a tutto: ecco cosa sarà permesso e cosa no.

Arriverà probabilmente a novembre 2022 il nuovo aggiornamento di Whatsapp, l’app di messaggistica più utilizzata al mondo, che potrebbe portare diversi cambiamenti. Uno tra questi lo rivela WABetaInfo, il più grande portale in costante aggiornamento sulle nuove funzioni beta dell’app. Sembrerebbe che Whatsapp abbia deciso di togliere la possibilità di fare lo screenshot a foto e video inviati sulla chat.

Una decisione portata avanti per salvaguardare sempre più la privacy e la sicurezza degli utenti, esattamente com’era successo per la crittografia end-to-end. Capiamo meglio cosa comporterà questa novità e a cosa sarà ancora permesso fare lo screen.

Whatsapp: screenshot permessi e vietati

Questo nuovo aggiornamento, per ora ancora in fase di test, farebbe comparire il messaggio “Lo screenshot è stato bloccato per questioni di privacy” se l’utente cerca di fare lo screen a foto e video inviati con l’opzione “Visualizza una volta”. Quest’ultima è una novità introdotta nel 2022 che permette di inviare foto e video che si autoeliminano dopo averli aperti, per salvaguardare quindi i contenuti più sensibili. Questa funzione però risultava inutile per la privacy dal momento che potevano essere comunque salvati facendo lo screen o registrando lo schermo.

La novità riguardo agli screenshot riguarderà quindi unicamente questo tipo di contenuti, non intaccherà le foto e i video inviati normalmente e neanche la chat stessa, che potrà essere fotografata senza problemi. La funzione, inoltre, non si attiverà automaticamente ma dovrà essere scelta manualemnte tramite la sezione della privacy.

Altre novità di whatsapp

Altre due novità che potrebbero essere presenti nel nuovo aggiornamento sono la capacità di decidere chi può vedere che sei online e la possibilità di lasciare i gruppi “in silenzio”, evitando quindi che venga automaticamente fuori la scritta che avvisa tutti che hai lasciato la chat. Per ora non è ancora chiaro quando queste novità potranno essere disponibili per tutti gli utenti, ma si sta parlando comunque di tempistiche brevi.

