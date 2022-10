Frasi sulla stanchezza: gli aforismi e le citazioni migliori sul sentirsi stanchi mentalmente o fisicamente.

Tutti noi, nella vita, affrontiamo momenti di stanchezza. A volte fisica, a volte mentale, altre volte di entrambi i tipi. Siamo purtroppo spesso chiamati, durante la nostra esistenza, ad affrontare situazioni difficili, che ci privano di tutte le nostre forze. È normale e non bisogna lasciarsi abbattere. Ci sono passati anche i personaggi più grandi della storia. Lo confermano le frasi sulla stanchezza, citazioni importanti e famose che raccontano cosa si prova quando ci si sente tutto d’un tratto senza energie per poter andare avanti. Scopriamo insieme alcune delle più belle in assoluto.

“Sono stanca”: le frasi più significative

Da sempre, ma ancor di più nella nostra società dai ritmi forsennati e a volte inaccettabili per molti di noi, la stanchezza è una patologia che ci pervade e ci travolge, come lo stress, come l’ansia. Una sensazione che ci opprime fin dalle prime ore del mattino, quando in realtà dovremmo spizzare energia da tutti i pori.

Stanchezza

“Sono stanca di tutto” o frasi del genere sono sempre più ascoltate da tutti noi, da parte di colleghi, familiari, amiche in grande difficoltà fisica o psicologica. Se stai cercando alcune citazioni che possano ben rappresentare questo sentimento, ecco alcune delle più significative frasi sulla stanchezza:

– Quando Dio creò l’uomo, era già stanco. Ciò spiega molto. (Mark Twain)

– La sveglia, il tram, le quattro ore di ufficio o di officina, la colazione, il tram, le quattro ore di lavoro, la cena, il sonno… questo cammino viene seguito senza difficoltà la maggior parte del tempo. Soltanto un giorno sorge il ‘perché’ e tutto comincia in una stanchezza colorata di stupore. (Albert Camus)

– Non è vero che ci si abitua, si è sempre più stanchi, semplicemente. (Charles Bukowski)

– Ogni possesso incrementato ci carica di nuova stanchezza. (John Ruskin)

– Considero valore, la stanchezza di chi non si è mai risparmiato. (Madre Teresa di Calcutta)

– Oggi ho lasciato la mia famiglia perché ero stanco di sentirmi solo. (Ennio Flaiano)

– Alcune ore di salita in montagna fanno di un briccone e di un santo due creature quasi uguali. La stanchezza è la via più breve verso l’uguaglianza e la fratellanza – e la libertà viene infine aggiunta dal sonno. (Friedrich Nietzsche)

– A volte sono stanco di pensare | Mi sento come un pesce senza il mare. (Pierangelo Bertoli)

– Ho portato il mondo sulle mie spalle, e questo mestiere, dopotutto, non lascia che stanchezza. (Napoleone Bonaparte)

– Stanchezza significa incontentabilità. (Franz Kafka)

Frasi sulla stanchezza mentale

Se la stanchezza fisica ci mette ko, ancor più grave è forse la stanchezza mentale, quella che ti fa sentire privo di energie a prima mattina, o anche dopo un bel riposo. Quella che ti fa sembrare ogni impegno una montagna da scalare, che ti rende difficile goderti ogni esperienza. Quella che può essere considerata, a tutti gli effetti, una delle patologie più gravi del nuovo millennio. Ecco alcune frasi che possono rappresentarla:

– Ci stanchiamo di tutto perché niente, in fondo, è come vorremmo. (Roberto Gervaso)

– Esiste una stanchezza dell’intelligenza astratta, che è la più spaventosa delle stanchezze. Non pesa come la stanchezza del corpo, né inquieta come la stanchezza della conoscenza emotiva. È un peso della coscienza del mondo, un non poter respirare con l’anima. (Fernando Pessoa)

– Stanco, stanco di niente, stanco di tutto, stanco del peso del mondo che non aveva scelto di sopportare. (F. Scott Fitzgerald)

– Un giorno verrà la pace con l’ultima stanchezza, e la terra madre mi accoglierà in sé. (Hermann Hesse)

Riproduzione riservata © 2022 - DG