Dopo averne annunciato l’arrivo, Instagram ha attivato gli strumenti per supportare il controllo del social da parte dei genitori.

L’uso dei social network da parte degli adolescenti è sempre più comune. E ciò rappresenta una fonte di ansia per molti genitori che non sanno come gestire la cosa e i possibili pericoli che possono verificarsi.

Proprio in tal senso, Instagram ha così deciso di intervenire in aiuto dei genitori. E per farlo ha messo in atto una serie di strumenti, che saranno disponibili anche in Italia e che aiuteranno ad avere un certo controllo su quelli dei più piccoli.

Arrivano degli strumenti per il controllo dei social da parte dei genitori

Sebbene negli ultimi tempi siano emersi tanti modi per proteggersi dai più classici problemi legati ai social, la piattaforma di Instagram ha deciso di andare incontro ai genitori mettendo a punto nuovi strumenti attivabili sugli account dei minori che ne fanno uso.

instagram genitori

Grazie alla funzione “Supervisione dei genitori”, ad esempio, è possibile chiedere l’accesso all’account dei propri figli e agire così sull’utilizzo dello stesso.

Tra le opzioni disponibili su Instagram ci sono quella della programmazione di determinate pause, del controllo degli account seguiti e della possibilità di ricevere un avviso ogni qual volta il minore segnala qualcuno per bullismo o atti simili. Sarà inoltre possibile avere sempre idea di chi sono i profili seguiti e quelli che seguono i propri figli.

Nuovi strumenti anche per i minori

Anche i minori avranno modo di sentirsi maggiormente protetti dai social.

Sono infatti stati introdotti degli strumenti anche per loro e, più in particolare, per facilitarne l’uso.

Uno tra questi riguarda la possibilità di ricevere degli avvisi dalla piattaforma come, ad esempio, l’invito a fare una pausa quando si sta usando il dispositivo da troppo tempo.

A ciò si aggiunge la possibilità di ricevere dei consigli da Instagram stesso e, più precisamente, quando il minore continua a seguire argomenti tutti dello stesso tipo. In tal caso, infatti, attraverso la sezione esplora si riceverà l’invito a cambiare argomento con suggerimento di altri in linea ma di diverso tipo.

Si tratta, insomma, di metodi per aiutare sia i più piccoli che gli adulti a gestire il social in modo più consapevole e sicuro. Cosa che tranquillizzerà di sicuro molti genitori.

Riproduzione riservata © 2022 - DG