Novità in arrivo su Instagram: il celebre social cambia logo, font e anche layout, per svecchiare la propria estetica.

Anche un social piuttosto giovane come Instagram ha bisogno ogni tanto di un ritocchino. Per questo motivo il gruppo Meta ha comunicato ufficialmente l’arrivo di un vero e proprio refresh estetico per la nota applicazione, uno dei punti di forza, attualmente, della società guidata da Mark Zuckerberg. Cambiano i tempi e c’è bisogno di rimanere esteticamente appetibili. Ecco perché sono in arrivo grandi novità riguardanti il logo, ma anche i font disponibili e il layout stesso della nota applicazione. Scopriamo insieme tutto ciò che sappiamo su questi aggiornamenti che raggiungeranno i nostri smartphone a brevissimo.

Novità di Instagram: cambia il logo

Non sappiamo precisamente quando arriveranno questi aggiornamenti, programmati tra il 23 e il 29 maggio. Sappiamo però che riguarderanno diversi aspetti della propria estetica e della propria immagine, a partire da quello più evidente di tutti: il logo.

Instagram

In particolare, viene introdotto per il logo un nuovo gradiente. La società ha infatti annunciato di aver creato, con la collaborazione dell’artista digitale Rose Pilkington, un nuovo gradiente attraverso un’innovativa tecnica di modellazione 3D. L’obiettivo? Permettergli di diventare diverso in base allo scenario cui viene applicato. Ciò vuol dire permettere agli utenti la massima personalizzazione dei contesti in cui si muovono.

Instagram cambia font e layout

Ma non finisce qui. In nome della personalizzazione, Instagram ha anche implementato un nuovo font: Instagram Sans. Nel design si ispira a tutti gli elementi che i clienti vedono nel quotidiano, e riesce ad essere sia leggibile che decorativo, grazie ad alcuni abbellimenti presenti nelle lettere e nei simboli. Un font universale, che potrà essere utilizzato per scrivere qualunque lingua, anche le più complesse, come l’arabo o il giapponese, assicurano gli sviluppatori.

E c’è poi un cambiamento evidente in arrivo anche per quanto concerne il layout, che diventa fullscreen e risponde, visivamente, a quello di TikTok. L’app andrà infatti a massimizzare lo spazio concesso ai contenuti visibili. Le foto diventeranno quindi più intime attraverso un nuovo stile visuale, mentre il logo sarà più prominente e visibile anche ad applicazione aperta. Insomma, cambiano i tempi e cambiano anche Instagram, sempre più impegnato nella sua rivalità a distanza con il social di origine cinese. Basteranno questi cambiamenti per attirare sempre più utenti, e soprattutto quei creator che riescono a guadagnare con i propri contenuti?

