Quanto costa farsi truccare da MrDanielMakeup? Scopriamo il tariffario del makeup artist più amato e gettonato del momento.

All’anagrafe Daniele Lorusso, MrDanielMakeup è uno dei truccatori più amati e gettonati del momento. Di origine pugliese, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del beauty seguendo i video su YouTube di ClioMakeUp. Ad oggi, di strada ne ha fatta tanta: tra le sue clienti ci sono parecchie donne famose, come Paola Turani o Elodie. Vediamo quanto costa farsi truccare da MrDanielMakeup.

Quanto costa farsi truccare da MrDanielMakeup?

Farsi truccare da una mano esperta è il sogno di tutte le donne, specialmente quando il pennello è quello di MrDanielMakeup. All’anagrafe Daniele Lorusso, si è avvicinato al mondo del beauty quando era ancora un liceale, seguendo i video su YouTube di ClioMakeUp. A 19 anni ha lasciato la sua terra e si è trasferito a a Milano, dove ha frequentato un corso per truccatori professionisti. Intanto, ha aperto un suo canale YouTube e ha iniziato a condividere i primi tutorial. Ben presto si è fatto notare e, ad oggi, è uno dei makeup artist influencer più amati e gettonati.

La domanda, a questo punto, sorge spontanea: quanto costa farsi truccare da MrDanielMakeup? Non abbiamo informazioni certe, ma, stando a quanto si apprende dal web, il tariffario di Daniele è in linea con quello dei colleghi più famosi. Per un trucco in occasione di un red carpet, di una sfilata o di un evento importante, sembra che il truccatore pugliese chieda dai 500 euro in su, 1000 euro per le donne più famose. Per quel che riguarda i costi di un makeup cinematografico, le cifre dovrebbero essere più contenute: 2 mila euro a settimana. Gli editoriali, che danno al truccatore un ritorno di immagine, verrebbero intorno ai 250 euro al giorno.

Le donne famose truccate da MrDanielMakeup

MrDanielMakeup non guadagna soltanto grazie al suo lavoro di truccatore, ma anche per quello di influencer. E’ sui social, infatti, che mostra tutte le sue ‘creazioni’. Come già sottolineato, sono tante le donne famose da lui truccate: da Paola Turani a Giulia Valentina, passando per Veronica Ferraro, Elodie Di Patrizi, Giulia Salemi, Noemi e Giulia De Lellis.

