Praticare la JOMO, ossia la Joy Of Missing Out, è il miglior modo per godersi la vita: ecco cosa vuole dire questo acronimo.

La JOMO rappresenta un modo di vivere in cui si prova gioia nel perdersi qualcosa. Questo trend sta prendendo piede in questi anni e aiuta di certo a vivere meglio. Nel caso non ne abbiate mai sentito parlare, vi suggeriamo di proseguire nella lettura in modo da scoprire cosa significa questo acronimo.

Origini : è l’acronimo dell’espressione inglese “Joy Of Missing Out”.

: è l’acronimo dell’espressione inglese “Joy Of Missing Out”. Quando si usa : designa la gioia di perdersi qualcosa.

: designa la gioia di perdersi qualcosa. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: in tutto il mondo.

Il significato di JOMO

ragazza sorriso ridere risata

Nata in controtendenza alla FOMO, solo nel 2018 la Joy Of Missing Out è diventato un nuovo trend. Questo modo di prendere la vita ha lo scopo di ridurre lo stress che arriva in particolare dal mondo dei social. Sono proprio Instagram e TikTok a scatenare nei giovani la sensazione di perdere qualcosa e la conseguente tristezza.

Apparso per la prima volta nel 2012 sul blog dello scrittore e imprenditore Anil Dash, JOMO è ormai un termine molto diffuso. Acronimo di “Joy Of Missing Out”, designa la gioia di perdersi qualcosa. Chi decide di vivere in questo modo, allora, non si fa stressare dalle possibilità illimitate e da tutto quello che c’è sui social network. Scoprire la gioia di perdersi qualcosa significa invece non seguire tutte le tendenze nell’illusione di vivere una vita perfetta come quella che si vede online.

Esempi d’uso

Ecco allora alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere meglio cosa significa questo acronimo:

“Secondo me dovresti iniziare a praticare la JOMO perché davvero aiuta a vivere molto meglio!”.

“Basta vivere con la costante paura di perdersi qualcosa di meglio di quello che si ha! È arrivato il momento di praticare la JOMO”.

“Hai mai sentito parlare di FOMO? Ecco, la JOMO nasce proprio come soluzione ad essa”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG