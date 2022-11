Un significato che fa scalpore, anche perché indica una forma di ansia sociale: ecco la definizione dell’acronimo FOMO!

L’acronimo FOMO sta per Fear of missing out, una particolare forma di ansia sociale. Si tratta infatti della paura “di essere tagliati fuori” o anche “di rimanere indietro” oppure il timore di essere esclusi da qualsiasi attività sociale, di gruppo, o in qualsiasi evento. Ma da dove deriva questo termine e quali sono le differenze con altri acronimi che identificano altre ansie sociale, derivate da questa perfino? Scopriamo insieme il significato di FOMO!

Origine : dall’inglese fear of missing out;

: dall’inglese fear of missing out; Quando viene usato : per indicare l’ansia sociale in questione;

: per indicare l’ansia sociale in questione; Lingua : inglese;

: inglese; Diffusione: globale.

La sindrome FOMO: l’origine del termine e di che cosa si tratta

la FOMO è una vera e propria sindrome di cui la gente soffre, in particolare nel periodo dell’adolescenza ma in tutte le altre età. È la continua paura di venire esclusi, che porta al desiderio di rimanere sempre attaccati alle attività che fanno altre persone.

Fear of missing out

Questa ansia sociale porta alla preoccupazione compulsiva alla perdita della di opportunità di interazione sociale. Da questa sindrome deriva anche la paura di rimanere senza connessione Internet sul proprio smartphone. Questa è detta No.Mo.Fobia, che sta per No Mobile Fobia, e è una particolare forma di FOMO legata al modo della comunicazione via Internet tramite smartphone.

Negli anni dell’adolescenza, per un individuo è sempre più probabile sviluppare una paura di questo tipo, per via della propagazione di Internet e del suo senso di spersonalizzare l’identità delle persone. E anche perché si può rimanere isolati dai social network senza connessione Internet.

Esempi d’uso

Ecco un esempio d’uso di questo acronimo, che viene utilizzato in ambito medico:

“Sei andato alla visita dal medico? Cosa ti ha diagnosticato?

Mi ha detto che ho sviluppato la FOMO, ovvero la paura di essere esclusi dai contesti sociali o di essere tagliati fuori dai gruppi”.

Anche Victoria De Angelis ha parlato di questo problema nell’ottobre del 2022, dicendo di soffrirne.

