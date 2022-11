Dove comprare scatole di cartone: i negozi e gli shop online per trovare scatole adatte agli imballaggi, alle spedizioni e ai traslochi.

Tutti nella vita ci siamo chiesti, almeno una volta, dove comprare scatole di cartone. Magari perché costretti ad affrontare un trasloco, o forse per una spedizione importante, spesso ci siamo ritrovati ad aver bisogno di un contenitore per della merce o semplicemente per la nostra roba. Se poi abbiamo iniziato a utilizzare piattaforme come Vinted, eBay o Subito per rivendere gli oggetti che non usiamo, gli scatoloni non possono non diventare una necessità. Proviamo quindi a rispondere all’annosa questione: ecco dove si comprano e qualche consiglio per poter risparmiare.

Dove comprare scatole di cartone per spedire

Prima di entrare nel merito della questione, sarà necessario capire alcuni dettagli non proprio irrilevanti. A partire dall’utilizzo che dobbiamo fare della scatola. Se dobbiamo infatti spedire un oggetto, le dimensioni del contenitore e la presenza dell’imbottitura dovranno essere prese in considerazione prima di procedere con l’acquisto. Anche se, va detto, solitamente le scatole di cartone riescono a essere non solo maneggevoli, ma anche sicure, in grado di attutire bene i colpi.

scatole di cartone

Dopo aver scelto, dunque, scatole della giusta dimensione, e aver anche selezionato il giusto materiale per l’imbottitura (tra le tante disponibili ci sono le patatine di polistirolo, la paglietta trasparente, il pluriball, le strisce di cartone ondulato e altro ancora), possiamo arrivare al clou della nostra ricerca: dove comprare gli scatoloni a noi tanto cari.

La risposta è più semplice di quanto si possa pensare. Puoi infatti trovare un’ampia selezione di scatole di diverso tipo, peso, dimensioni e materiali direttamente su Amazon. Le principali alternative fisiche sono cartolerie e negozi di cancelleria, ferramenta o bricolage, ma anche uffici postali e le sedi dei corrieri.

Dove trovare scatole di cartone gratis

Diciamoci la verità: nessuno ha voglia di spendere una certa somma per l’acquisto di scatole di cartone. Se quindi spesso per le spedizioni, soprattutto quando riguardano vendite che abbiamo effettuato sulle varie piattaforme, ci riduciamo a riciclare cartoni che già potremmo avere in casa, come le scatole delle scarpe, va detto che in realtà esistono diverse soluzioni per poter avere scatoloni gratis di diverse misure e di diversa qualità, anche se magari non in condizioni perfette.

Puoi ad esempio chiedere sul tuo posto di lavoro. Le aziende fanno spesso ordini ed è probabile che abbiano in magazzino qualche scatolone di cui doversi disfare. Puoi in alternativa chiedere ai bar, ai ristoranti, ai negozi o ai supermercati della tua zona. Se proprio non riesci a trovarne, affidati a internet. Esistono tanti siti in cui è possibile trovare scatoloni gratuiti da poter ritirare, e anche gli stessi gruppi Facebook della tua zona potrebbero riuscire ad aiutarti. Insomma, le soluzioni per poter risparmiare ci sono. Sta a te cercare la più adatta alle tue esigenze.

