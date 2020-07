WhatsApp down: l’app di messaggistica ha smesso di funzionare in tutto il mondo

WhatsApp down: problemi per l’app di messaggistica, che ha smesso di funzionare in tutto il mondo per oltre trenta minuti nella serata del 14 luglio 2020.

WhatsApp down in tutto il mondo! Ancora una volta la nota app di messaggistica istantanea di proprietà del gruppo Facebook ha avuto problemi e si è bloccata per diverso tempo. Per oltre 30 minuti gli utenti di tutto il mondo hanno dovuto fare a meno della nota applicazione. In Italia il blocco sarebbe avvenuto dalle ore 22 del 14 luglio 2020. A dimostrarlo sono state le tante segnalazioni arrivate tramite Twitter da parte degli utenti dell’app di messaggistica istantanea.

WhatsApp down: problemi all’app

Le cause del crash non sono state finora chiarite. D’altronde, non è la prima volta che WhatsApp fa ai propri utenti uno scherzetto di questo genere. L’ultimo down si era avuto il 2 aprile 2020, quando in molti segnalarono problemi riguardanti soprattutto l’invio di foto e video. Difficoltà non da poco, visto che arrivavano nel pieno del lockdown da Coronavirus.

Fonte foto:https://pixabay.com/it/photos/whatsapp-tech-tecnologia-iphone-1212017/

La conferma del guasto momentaneo del 14 luglio si è avuta anche grazie al sito DownDetector, specializzato nel monitoriaggio di malfunzionamenti ed eventuali problemi nelle applicazioni più importanti e anche nelle reti telefoniche fisse e mobile. Addirittura, nella serata del 14 luglio sono arrivate al sito in pochi minuti più di 20mila segnalazioni!

Perché WhatsApp non va?

Come capita di solito in questi casi, l’hashtag #whatsappdown è diventato subito di tendenza sul social principale rivale del gruppo Facebook di Zuckerberg, ovvero Twitter. In pochissimo tempo infatti sono stati prodotti oltre 15mila tweet come quello di seguito riguardanti proprio il guasto all’app di messaggistica.

Io che scopro che #WhatsApp é down solo attraverso le tendenze di Twitter…#whatsappdown pic.twitter.com/pvdKsjYzXW — Nicola (@RestoACasa) July 14, 2020

Ma perché ancora una volta WhatsApp è andato down? Come sempre, a Menlo Park ci si è trincerati dietro un imbarazzato silenzio, senza fornire spiegazioni. Insomma, questi improvvisi guasti rimangono un mistero inspiegabile per tutti gli utenti della popolare app, che ha da poco implementato tra l’altro anche una modalità di pagamento rapida e sicura, finora disponibile solo in alcuni paesi.

