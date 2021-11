Amore a gonfie vele per la conduttrice e il suo compagno Marco Bacini: a voi il tenero scatto di coppia nella cornice di Cortina D’Ampezzo.

E’ sempre bello poterlo affermare: Federica Panicucci è felice ed innamorata follemente del suo amore Marco Bacini!

I due, che si sono conosciuti ad un evento in cui erano entrambi ospiti, sono una coppia dal 2016 e la loro storia d’amore procede nel migliore dei modi. Proprio la conduttrice, spesso e volentieri, ci delizia con delle immagini sui social che ci riportano la sua vita privata e sentimentale ed è così che rimaniamo sempre al corrente di tutto.

L’ultima risale proprio a diverse ore fa e ha reso noto il weekend romantico che la coppia ha deciso di trascorrere nella pittoresca cornice di Cortina D’Ampezzo. Vi mostriamo la foto proprio qui:

“Insieme è più bello“… non c’è nulla di più vero! Un tenero abbraccio riscalda i cuori e Federica e Marco insieme lo sanno bene, difatti non perdono mai occasione per far vedere al loro seguito quanto il loro amore sia forte ed autentico!

Siamo veramente molto contenti per loro! Vi piace questa coppia?