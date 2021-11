La showgirl, in pausa con Antonino, trova conforto in suo fratello: ecco la foto che li ritrae insieme ai piccoli Santiago e Luna Marì.

La travagliata storia tra Belen Rodriguez e il suo compagno Antonino Spinalbese non smette di far discutere: da poco diventati genitori della piccola Luna Marì, la coppia stia attraversando un periodo di profonda crisi, che non riesce a trovare un punto di svolta.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Come starà trascorrendo l’argentina questi giorni di riflessione? La risposata ce la fornisce il settimanale Chi, che ha pizzicato la showgirl in compagnia del suo amato fratello minore Jeremias. La showgirl, infatti, è andata a trovarlo poco fuori Milano e, con sè, ha portato anche le sue ragioni di vita: il primogenito Santiago, avuto dalla relazione con Stefano De Martino e la piccola Luna. Vi mostriamo qui lo scatto:

Una scelta che non sorprende quella dell’argentina: spesso e volentieri, infatti, la famiglia Rodriguez ha dimostrato di essere molto unita, tant’è che capita frequentemente di vedere i fratelli riuniti in momenti non proprio idilliaci, oltre che per quelli felici.

Siamo contenti che, nonostante il periodo difficile che sta passando Belen, ci sia sempre qualcuno a porgerle la mano in caso di sconforto.

Che ne pensate? Troverà un punto di incontro col suo Antonino?