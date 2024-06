Sono tornate ad essere donne libere dopo le varie condanne. Ora Wanna Marchi e Stefania Nobile si godono la vita senza rinunce.

Dopo aver scontato le varie condanne a loro carico, Wanna Marchi e Stefania Nobile sono tornate ad essere donne libere. Le due, infatti, ormai dal 2015, hanno dimenticato i casi per cui erano state ritenute colpevoli, ovvero di bancarotta fraudolenta, truffa aggravata e associazione a delinquere finalizzata alla truffa. Anche per questo, adesso, si godono tutto quello che hanno. A quanto pare… tanto, tanto lusso.

Wanna Marchi e Stefania Nobile vivono nel lusso

Stefania Nobile e Wanna Marchi

Intervistate da Gente, le cui parole sono state riprese anche da altri media come Fanpage, la Marchi e sua figlia Stefania Nobile hanno raccontato: “Noi viviamo nel lusso: vendo champagne! Tutte le sere beviamo bottiglie pazzesche che ci offrono i clienti dei locali, mangiamo caviale e facciamo una vita bellissima, ma non spendiamo niente”. E ancora: “Io sono una dipendente del mio ex compagno. Ho uno stipendio buono. Prima guadagnavo miliardi ma non avevamo il tempo di spenderli. Oggi non guadagniamo le stesse cifre, ma abbiamo imparato a goderci la vita”, ha detto la Nobile.

Il motivo dello stile di vita

Ma come fanno le due donne ad avere un tenore di vita simile? La risposta l’hanno data le dirette interessate: “È la stessa vita che facevamo all’epoca del processo. Insieme a Davide Lacerenza, mio compagno di allora. Avevamo investito nella ristorazione e in alcuni locali tra Milano e l’Albania. E continuo a portare avanti queste attività. Mia mamma sta con me anche perché i clienti vogliono al tavolo Wanna Marchi: la mano e desiderano ascoltare i suoi racconti”, ha detto ancora la Nobile. Da notare poi come il magazine sia anche riuscito a fotografarle a bordo di una Lamborghini Urus scura dal valore di 250mila euro.