La salute di Wanda Nara e l’ipotesi leucemia preoccupano Mauro Icardi. Il centravanti cambierà squadra per stare vicino alla moglie.

Potrebbe essere in Argentina il futuro di Mauro Icardi e la destinazione sarebbe clamorosa anche se per un motivo lodevole. Il centravanti è ormai stato riscattato a tutti gli effetti dal Galatasaray ma potrebbe finire al Newell’s Old Boys, club di Rosario, per stare vicino a sua moglie Wanda Nara dopo le voci di una condizione di salute non ottimale e i rumors sulla leucemia.

Wanda Nara, Icardi cambia squadra per starle vicino e assiterla

Wanda Nara e Mauro Icardi

Sebbene si tratti solo di rumors, molti media importanti danno per fatta la scelta di Icardi di essere mandato in prestito in Argentina per stare vicino a sua moglie Wanda in questo momento di necessità.

Nelle scorse settimane erano uscite le notizie relative ad una presunta leucemia di cui sarebbe affetta la donna anche se, per il momento, non ci sono state conferme concrete.

Va da sé, però, che in caso di diagnosi confermata, la showgirl argentina, moglie e agente del calciatore, avrà bisogno di tutto il sostegno possibile anche nell’ottica del dover accudire i figli, quelli avuti da Maxi Lopez, l’ex marito, e le due bambine avute da Maurito.

Da qui la decisione del Galatasaray di acquistarlo dal Psg per 10 milioni di euro con tanto di contratto della durata di tre anni a suon di milioni e la possibilità di mandarlo in prestito in Argentina per dargli modo di stare con la famiglia.

