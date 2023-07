Presto vedremo Myrta Merlino al timone del nuovo Pomeriggio 5. La conduttrice ha spiegato alcuni dettagli in più sulla trasmissione.

Senza dubbio il nome di Myrta Merlino e quello di Barbara D’Urso sono tra quelli più chiacchierati dell’estate 2023. Il cambio al timone di Pomeriggio 5 voluto da Pier Silvio Berlusconi ha fatto molto parlare e lo farà, certamente, almeno fino a quando non inizierà la nuova stagione autunnale del programma e si capirà bene come sarà la trasmissione. Intanto, la giornalista ex La7 ha parlato a Libero svelando il suo rapporto con Carmelita e altri dettagli inediti.

Il nuovo Pomeriggio 5 di Myrta Merlino: le parole

Tra i primi passaggi dell’intervista della Merlino la verità sul rapporto con Barbara D’Urso: “Capisco che si sia scritto molto di noi in termini di rivalità, ma non c’è nessun antagonismo con Barbara d’Urso. Siamo così diverse, poi quel programma era figlio di un’idea del pomeriggio opposta a quello che si ispirerà il mio. Da settembre inizia un percorso differente”, ha detto la giornalista.

E su Pomeriggio 5 e la sua condizione: “Piersilvio Berlusconi ha lanciato un messaggio chiaro alla presentazione dei palinsesti, virare di più sull’informazione. Penso che abbia fiutato che questo Paese, che la tv di Silvio ha fatto sognare per tanti anni, oggi attraversi una fase storica diversa. Abbiamo davanti sfide ciclopiche, dal cambiamento climatico alla guerra, fino a cose concrete, come l’inflazione, le bollette o il caro mutui, che rischiano di mandarci fuori strada. Una realtà spiazzante per la gente comune, alla quale cercheremo di fornire gli strumenti per capire, come mi ha sempre insegnato Minoli”.

Sul cambio di pubblico da La7 a Canale 5 la “paura” di non piacere, la donna ha raccontato un importante insegnamento ricevuto direttamente da Maria De Filippi: “Questa paura me l’ha fatta sparire Maria De Filippi, un’autorità televisiva, che mi ha spiegato che non esistono pubblici ostili o amici. Il pubblico te lo conquisti con la personalità. La7 era casa mia, in senso profondo, il pubblico Mediaset è diverso, ma se sono me stessa tutto andrà bene”.

