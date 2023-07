Una Alba Parietti inedita ha raccontato il suo rapporto col denaro, le sue capacità nel gestire i soldi e alcuni spese che non rifarebbe.

Intervistata da Il Giornale, Alba Parietti si è raccontata a 360°. Tra infanzia, carriera e le spese, alle volte anche folli, che ha fatto. Ma non solo. La showgirl ha raccontato di avere una particolare capacità negli affari, specie in ambito immobiliare nel comprare, sistemare e rivendere abitazioni.

Alba Parietti: i guadagni con le case e le spese folli

Alba Parietti

Sul suo rapporto con i soldi, Alba ha subito precisato: “Molto sano secondo me. A volte vengo considerata una persona parsimoniosa, ma in realtà non mi sono mai fatta mancare niente e ho sempre considerato il denaro come il mezzo per poter essere una donna completamente libera. I soldi nella mia vita, hanno significato indipendenza e fiducia in me stessa, la possibilità di poter scegliere in ogni momento, con chi stare, cosa fare e chi poter aiutare e, soprattutto, non avere costrizioni rispetto alle necessità”.

Avendo iniziato da giovane la carriera in tv, la showgril ha spiegato cosa ha comprato con i primi soldi: “Con i primi soldi ho comprato una macchina, dei vestiti, li ho utilizzati per sistemare i denti, ma soprattutto per non dipendere dai miei genitori”.

Nel corso dell’intervista la Parietti ha spiegato che c’è un settore dove è molto in gamba, quello immobiliare: “Sono molto brava a ristrutturare immobili, sono diventati per me un secondo lavoro, oltre che una fonte di guadagno. Una parte delle case queste le ho messe a reddito dopo averle rinnovate. Ho chiesto aiuto a persone capaci, ma ho un certo talento per arredare, modificare, per questo non ho mai avuto bisogno di architetti, ma solo di ingegneri strutturali, perché per il resto uso il mio gusto personale, che, devo dire, piace molto. Le ho sempre rivendute a prezzi molto più alti rispetto a quelli che le avevo acquistate”.

Ma nella sua vita, la bella Alba ha fatto anche delle spese folli: “Un aereo privato. L’ho affittato una volta. Mi pare 11 milioni”.

Ma non solo: “Un’altra spesa importante è stata una casa in Sardegna, quando si affittavano a 50 milioni al mese, dove ho invitato tutta la mia famiglia. Era un modo per far star bene tutti. Ovviamente l’ho fatto nei momenti di grande guadagno, quando arrivavo a prendere 100 milioni per una trasmissione […]”.

Di seguito anche un recente post Instagram della showgirl per le vie di Roma: