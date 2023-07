Diverse offese per Ema Stokholma che ha deciso di replicare ad alcuni commenti ricevuti condividendo alcuni pensieri.

L’abbiamo vista la scorsa edizione a Ballando con le Stelle e l’abbiamo apprezzata per la sua bellezza e bravura, ma Ema Stokholma è sempre presente nella vita degli italiani, specie in quelli che ascoltano la radio. La sua voce è inconfondibile e, in questo caso, anche la causa di molte offese che anche in queste ore ha ricevuto. La donna ha quindi deciso di replicare una volta per tutte a chi la paragona ad un uomo per la sua vocalità.

Offese a Ema Stokholma sulla voce: la replica di classe

Ema Stokholma

Probabilmente dopo aver condiviso uno spezzone del programma in cui è protagonista su Rai Radio 2, per la bella Ema sono giunte tantissime offese e critiche. Una in particolare pare aver generato in lei particolare fastidio, non tanto per quanto scritto ma perché, evidentemente, non era la prima volta che le capitava.

“Questa/o è da asportargli immediatamente le corde vocali”, ha scritto un haters nel post della donna. Ema, dal canto suo, ha replicato: “Intendi tipo mutilazione?”.

Da qui la riflessione più ampia con la risposta decisamente da signora e che ha, si spera, messo a tacere una volta per tutte gli odiatori: “L’offesa meno offesa della storia. Uno dei commenti che leggo più spesso sulla mia perdona dopo ‘tatuaggi orrendi’ e ‘voce orrenda’ è quest’allusione che voi intendete come un’offesa che io sia un uomo. Sappiate che mi offende zero. Da piccola il mio modello di donna era Ru Paul (nota drag queen degli anni ’80, ndr). Ridicoli”.

Di seguito anche il post Twitter condiviso dalla stessa conduttrice radiofonica:

L offesa meno offesa della storia pic.twitter.com/2rJOQp7JgZ — ema stokholma (@emastokholma) July 24, 2023

Di seguito anche uno dei post Instagram che sembra aver generato i diversi commenti negativi per la donna: