Jannik Sinner conferma la relazione con Anna Kalinskaya, svelando un nuovo capitolo sentimentale per il tennista italiano.

Recentemente avvistati insieme a Torino, Jannik Sinner e Anna Kalinskaya hanno ufficializzato la loro relazione. Le parole del tennista italiano durante una conferenza stampa al Roland Garros hanno messo fine alle speculazioni, confermando la fine della sua storia con Maria Bracini e l’inizio di una nuova avventura sentimentale.

Ma scopriamo che cosa ha detto il tennista italiano.

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya: la conferma ufficiale

Le voci su una possibile relazione tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sono state confermate dal tennista stesso. “Non mi piace parlare di gossip. Sì, sto con Anna, lo confermo, però teniamo tutto molto riservato” ha dichiarato Sinner, sottolineando la sua nota discrezione.

Queste dichiarazioni arrivano dopo che i due sono stati visti insieme in diversi contesti, tra cui un ristorante a Parigi e sugli spalti dello stadio Suzanne Lenglen.

Jannik Sinner

Anna Kalinskaya è una tennista russa originaria di Mosca. Attualmente numero 25 del ranking mondiale, ha iniziato a giocare a tennis all’età di cinque anni.

Al momento non sono noti i dettagli sulla loro relazione, per cui non si sa quando si sono conosciuti Anna e Jannik e quando hanno iniziato a frequentarsi.

Tuttavia, una cosa è certa: la lunga storia d’amore con Maria Bracini è finita.

La fine della relazione con Maria Bracini

Prima di Anna Kalinskaya, Jannik Sinner era impegnato in una relazione con Maria Bracini, modella e influencer. I due sono stati insieme per oltre quattro anni, ma le ultime foto della coppia risalgono a marzo. Secondo le voci, Sinner avrebbe deciso di porre fine alla relazione a causa della troppa esposizione social di Maria, oltre all’incontro con Anna Kalinskaya che avrebbe giocato un ruolo importante.

Ora Sinner sembra pronto a voltare pagina e a godersi una relazione lontano dai riflettori insieme alla sua nuova fiamma, Anna Kalinskaya.