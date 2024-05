Dopo aver condiviso le chat private con Tommaso Zorzi, Pietro Fanelli rivela com’è finita la querelle. Ecco cosa è successo!

Poche settimane fa Pietro Fanelli aveva rivelato a Fabrizio Corona di aver ricevuto strane richieste da Tommaso Zorzi. L’ex naufrago, inoltre, aveva condiviso con l’ex re dei paparazzi alcune chat private a dimostrazione di ciò che era successo.

Ma adesso, a distanza di due settimane, la vicenda ha avuto un nuovo sviluppo. Infatti, Fanelli ha rivelato in un’intervista a Novella 2000 come sono andate a finire le querelle con Zorzi. Scopriamo cosa è successo.

Pietro Fanelli rivela perché ha attaccato Tommaso Zorzi

Nella lunga intervista fatta a Novella 2000, Pietro Fanelli ha rivelato nuovi dettagli sullo scontro con il nuovo giudice del programma Cortesie per gli ospiti.

Fanelli ha rivelato: “Ho attaccato Zorzi ora perché al tempo dei fatti non avevo nessun mezzo per far passare questa notizia all’opinione pubblica. Ora che ho più seguito e più contatti, ho mandato a Fabrizio Corona prima un audio, poi le chat che incastravano Tommaso Zorzi“.

Tuttavia, il giornalista Matteo Calzaretta ha fatto notare all’ex naufrago che non è legale condividere pubblicamente messaggi privati. Ma la reazione di Pietro è stata inaspettata.

Pietro Fanelli: “E’ giusto parlare in un momento in cui si ha più visibilità”

Il fatto che non sia consentito rendere pubbliche chat private non ha suscitato alcuna preoccupazione nell’ex naufrago. “Non mi interessa. Non l’ho fatto perché pensavo di ottenerne qualche vantaggio economico o di popolarità, questa vicenda mi ha dato solo contro, ho deciso di farlo solo perché è giusto parlare in un momento in cui si ha più visibilità, mettere a nudo alcune realtà” ha rivelato Fanelli.

Ma com’è finita la vicenda? Fanelli ha rivelato di aver ricevuto un messaggio da Zorzi: “Mi ha detto che era con il suo avvocato e che mi avrebbe denunciato. Poi però mi ha fatto sapere che, se non avessi postato altri materiali, lui non avrebbe fatto nessuna denuncia” racconta.