Wanda Nara sarebbe stata ricoverata in ospedale in Argentina a causa di un improvviso e non meglio precisato malore.

Secondo quanto riporta Tuttosport.com (le cui fonti sarebbero alcuni media argentini) Wanda Nara sarebbe stata ricoverata d’urgenza in ospedale dopo aver accusato un forte dolore all’addome. La showgirl e manager di Icardi si troverebbe nell’ospedale Los Arcos forse per una non meglio precisata infezione. Al momento né la stessa Nara né i membri del suo staff hanno rotto il silenzio in merito alla questione.

Wanda Nara

Wanda Nara ricoverata in ospedale: i dettagli

In tanti tra i fan di Wanda Nara sono in apprensione in queste ore per le condizioni della showgirl che, secondo indiscrezioni, sarebbe stata ricoverata in ospedale a seguito di un improvviso malore. Al momento nessuna delle persone vicine a Wanda Nara ha confermato o smentito la notizia, che nel frattempo si sta diffondendo a macchia d’olio in rete.

L’ultimo messaggio della Nara sui social risale al 9 luglio, giorno in cui si è mostrata serena e sorridente a Buenos Aires. Sulla questione relativa al suo ricovero emergeranno ulteriori sviluppi? Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più e sperano che lady Icardi rompa personalmente il silenzio.