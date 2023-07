Enrico Brignano è finito al centro di una bufera per aver definito “pattume” un’esibizione di Mario Forte a un Gender reveal party.

L’artista napoletano Mario Forte si è esibito in alcune delle sue canzoni ad un gender reveal party le cui immagini hanno presto fatto il giro della rete e, tra i commenti a un suo video, ne è spuntato uno a nome di Enrico Brignano in cui si legge soltanto “pattume”.

La frase ha generato una bufera tra i fan di Mario Forte e lo stesso artista ha scritto una lettera aperta a Brignano dicendosi deluso dalle sue parole. Sulla questione è intervenuta Flora Canto, la moglie dell’attore, che ha precisato via social: “Caro Mario, Enrico non ti scriverebbe mai Pattume… sarà lui stesso a dirtelo”.

Enrico Brignano: il post contro Mario Forte scatena la bufera

In queste ore in tantissimi si sono scagliati contro Enrico Brignano chiedendogli spiegazioni relative a un commento a suo nome apparso tra quelli a un video dell’artista napoletano Mario Forte. La moglie di Brignano ha fatto sapere che lui non avrebbe mai scritto un insulto simile e al momento c’è chi si chiede se il suo profilo non sia stato hackerato o se vi sia stato un qualche fraintendimento.

Sulla questione al momento non è dato sapere di più e in tanti sono impazienti di sapere se Enrico Brignano romperà il silenzio in merito alla vicenda.