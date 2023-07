Antonella Clerici ha voluto esprimere la sua stima per la giornalista Paola Di Caro per il modo in cui ha gestito la tragedia di suo figlio.

Nei giorni scorsi la 24enne che ha investito e ucciso Francesco Valdiserri (il 18enne che in quel momento stava camminando su un marciapiede sulla Cristoforo Colombo) è stata condannata a 5 anni di reclusione. Il suo tasso alcolemico, al momento dell’accaduto, era tre volte superiore a quello consentito dai limiti di legge. La madre del ragazzo, la giornalista Paola Di Caro, ha rotto il silenzio a seguito delle numerose polemiche sulla questione scrivendo in un Tweet:

“Ho molto parlato di mio figlio e per ricordarlo lo farò ancora. Mai del processo per la sua morte. Lo faccio per promettere che ripeterò fino all’ultimo respiro quello che dissi al suo funerale: provate ad essere felici. Non fate del male. Non fatevi del male. Ti amiamo Fra”. Le sue parole sono state condivise e commentate da Antonella Clerici.

Antonella Clerici

Antonella Clerici: le parole su Francesco Valdiserri

La morte tragica e ingiusta di Francesco Valdiserri continua a far discutere il pubblico in rete specie dopo che la ragazza alla guida dell’auto che ha tragicamente investito il 18enne è stata condannata a 5 anni di reclusione. La madre del ragazzo – così come i suoi familiari – ha preferito non esprimersi sulla decisione presa dal tribunale. Il suo messaggio è stato condiviso da Antonella Clerici, che ha espresso la sua stima per la dignità con cui questa madre ha deciso di affrontare il suo dolore.

“Che forza, che coraggio, che amore, che lezione di vita”, ha scritto la conduttrice.