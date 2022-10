Grande lutto a Roma: nella notte di oggi, 20 ottobre, è stato ucciso da un’auto il figlio di due giornalisti del Corriere della sera.

“Il mio diciottenne meraviglioso non c’è più”: così la giornalista Paola Di Caro ha scritto su Twitter alla notizia della morte del figlio, Francesco Valdiserri, scomparso nella notte in seguito ad un investimento da parte di una vettura guidata da una ragazza di 24 anni. Il giovane avrebbe compiuto a breve 19 anni e per lui non c’è stata alcuna possibilità: è morto sul colpo.

Grave lutto, interviene anche Giorgia Meloni

Secondo le prime ricostruzioni fatte dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale del Gruppo XI Marconi, il figlio della Di Caro e del giornalista Luca Valdiserri, stava transitando a piedi quando una Suzuki Swift avrebbe perso il controllo finendo sul marciapiede.

Erano circa le 12.30 della notte e per il giovane Francesco non c’è stato scampo: falciato dalla macchina guidata da una 24enne sottoposta ai test di droga e alcool, è morto sul colpo.

“Il mio diciottenne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla”, ha scritto la madre, giornalista di politica per il Corriere della sera.

A manifestare il cordoglio per la scomparsa prematura di Francesco anche Giorgia Meloni, che ha commentato il tweet della Di Caro: “Cammineremo con te, perché tu non sia sola mentre attraversi l’inferno”.

